身上不只一項武器! 醉男先扔鐮刀.再丟點火槍

中部中心／李文華 彰化報導

北捷隨機攻擊事件，讓全民開始提高警覺！彰化市永樂街鬧區，21日晚間竟傳出，有男子手持鐮刀在街頭遊盪，民眾看到紛紛馬上報警，警方也立即啟動快打部隊，到場制伏，將一名街友帶回派出所管束，並移送法辦。

警方獲報，有人拿刀在街頭遊蕩，不敢大意，呼叫警網緊急趕到現場，先將男子旁邊的路人拉開。男子手放在後面，手上疑似各持一隻鐮刀和點火槍，行跡詭異，警方先勸說要他放下武器。男子丟出一把鐮刀、接著又丟出點火槍，警方上前確認男子是否還有其他武器。

21日晚間晚間6點半左右 彰化市南門市場的永樂街上 一名男子手持刀械在街上遊蕩 （圖／翻攝畫面）









21日晚間晚間6點半左右，警方陸續接獲3通民眾報案，指稱在彰化市南門市場的永樂街上，有一名男子手持刀械在街上遊蕩，路口監視器畫面，男子走在路邊又突然往路中央，機車騎士閃開，但盯著男子行徑，另一位民眾也發現迎面而來的男子手持刀械，不對勁。在北捷事件後，民眾提高警覺報案，警方立即啟動快打部隊。

















警方獲報到場 喝令５５歲郭姓街友放下刀械（圖／畫面來源：臉書 彰化人大小事）









警方到場發現，是平日常見的55歲郭姓街友，疑似喝酒，步伐不穩，他供稱鐮刀是在菜市場撿到的，被帶回派出所管束。聽聞前一晚有人持刀在這條街閒晃，民眾警覺意識提高。警方指出郭姓街友持刀對人揮舞的行為，違反刑法第305條，有恐嚇他人之嫌，可處2年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。警方管束後將人移送法辦。





的55歲郭姓街友疑似喝酒 持鐮刀和點火槍在街上閒晃（圖／警方提供）









