身上搜到9搖頭丸！ 黃明志被逮警局照曝光
歌手黃明志被指涉入台灣女網紅謝侑芯的命案，並在事件中被警方逮捕，警方在他身上搜出九顆搖頭丸。 黃明志聲稱他與謝侑芯在酒店討論影片拍攝專案，並強調後來謝侑芯在浴室昏迷，黃明志試圖進行CPR救援未果。
謝侑芯被發現身亡，警方初步調查顯示她身上無外傷，目前遺體已送往吉隆坡中央醫院進行解剖，警方將從「猝死」角度進行追查。 黃明志在被逮捕後不認罪，並已繳交8000令吉（約新台幣58700元）的保釋金。傳出他的初步尿檢對安非他命、甲基安非他命、THC呈現陽性反應，目前面臨擁有及濫用毒品的兩項罪名。
雖然現場沒有強制侵犯的痕跡，但警方確認黃明志與謝侑芯共度一晚，黃明志的說詞與警方調查結果有所出入，警方仍在進一步釐清真相。
更多 TVBS 報導
涉謝侑芯命案！黃明志「驚人警局照」曝光 持2包毒品想逃
獨／謝薇安爆黃明志「開房間」！怒揭他有8年女友 專找名氣妹有一腿
獨／「最強奶媽」轟黃明志！飛大馬辦後事「帶謝侑芯回家」 爆她想當媽
護理女神命案扯上毒品！黃明志遭查獲九藍色藥丸 恐判監禁加鞭刑
更多熱門影音：
GD大巨蛋Day2！中文自我介紹太Q 下台飯撒竟「連送2個BOBO」全場暴動
恭喜！2PM玉澤演驚喜宣布結婚 「遇見理解又信任的人」攜手走一生超幸福
粿粿認了出軌！17分鐘影片淚崩道歉 還原離婚主因 反控范姜「訊息見面2面人」？
其他人也在看
謝侑芯陳屍浴缸！友人揭她死前一天「反常行徑」 與黃明志同房關係曝
31歲「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞進行拍攝工作，但卻證實在當地猝逝，讓許多粉絲相當震驚，如今當地媒體報導歌手黃明志人也在現場，還捲入涉毒，事件鬧得沸沸揚揚，而好友「最強網紅」謝薇安受訪時也談到了謝侑芯離世前一天的異常舉動。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坤達涉閃兵「後悔得要死」堅持返台 吳宗憲：不應該上銬
「Energy」坤達隨《綜藝玩很大》赴加拿大錄影，卻因涉閃兵案緊急返台，並遭警方依法拘提。對此，綜藝天王吳宗憲昨日開直播提及坤達，「他已經認錯，我們會盡全力幫他。」鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
為了2萬元！ 惡男「饅頭」綁25歲女 剃髮逼喝毒
一名綽號「饅頭」的27歲張姓男子，販毒，指派25歲女子 去交易，卻懷疑她私吞2萬元，去年找來 女子 與 19歲林姓前女友，將她綁到汽車旅館囚禁3小時，亂剃頭髮，還逼喝毒咖啡，手段相當殘忍。 #販毒#綁25歲女子#2萬元#囚禁東森新聞影音 ・ 1 天前
黃明志有什麼歌紅？他喊「完全聽不下去」 網嘆1點很可惜
有「護理系女神」稱號的台灣網紅謝侑芯日前到馬來西亞工作，卻傳出驟逝消息，且當時馬來西亞歌手黃明志也在場，死因引發外界質疑不單純，也當場被警方逮捕並起訴持毒及濫用毒品罪名。對此，有網友感嘆，黃明志當年憑藉與王力宏合作的＜飄向北方＞爆紅，但後來人氣似乎漸漸下滑，話題引發討論。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
逃兵「大盤價」說法兜不攏 檢將傳王大陸對質釐清360萬還是260萬
新北地院針對藝人閃兵案於今（3日）上午再開庭進行準備程序，傳喚閃兵集團首腦陳志明、手下李名宸、張忠、司機林逸楷以及傅姓逃兵役男等人，5人皆於庭上坦承犯行，但對於被外界戲稱此案「最大盤子」的王大陸逃兵價碼卻出現差異，陳男供稱只收王260萬，與王大陸供稱的360萬有100萬的落差，因此檢方聲請傳喚王大陸出庭釐清。鏡報 ・ 22 小時前
護理女神謝侑芯死因成謎！黃明志控「救護車遲到1小時」被打臉 大馬衛生部反擊：26分鐘就抵達
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導網紅「護理女神」謝侑芯日前在馬來西亞的飯店猝逝，近來傳出大馬歌手黃明志當時人在事發現場，還在他身上查獲疑似毒品，案...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
謝侑芯倒浴室…黃明志控救護車遲到1hr！ 大馬官方打臉：26分鐘到
台灣網紅「護理女神」謝侑芯日前傳出在馬來西亞身亡，警方後續查出歌手黃明志也在現場，並將他逮捕，先前黃明志曾控訴救護車過了將近1小時才抵達，不過官方隨即打臉，稱救護車在26分鐘內就抵達案發現場。中天新聞網 ・ 3 小時前
坤達逃兵超後悔！剛到加拿大即返台 吳宗憲曝當下狀況「不滿還被上銬」
吳宗憲指出，坤達得知消息時，節目團隊已降落加拿大機場，當下便表明願意返台面對司法處理。吳宗憲曾詢問是否先完成拍攝再返國，對方仍選擇即刻回台，「他說還是回去好了」，顯示其誠意與責任感。對於外界關注坤達是否將繼續留在《綜藝玩很大》，吳宗憲坦言目前會讓對方暫時...CTWANT ・ 1 天前
藝人被逮效應 逃兵自首再＋2
新北地檢署偵辦「閃兵集團」，除了先前因藝人王大陸被逮，嚇得自首逃兵的知名線上家教平台「超詳解examking」創辦人蔣矩任外，近日再追加起訴2名看到藝人陳零九等人被逮補而自首的逃兵役男，加上近期赴地檢署、警局自首的藝人唐振剛與2名素人，已共有6人自首，統計已被起訴、拘提或自首到案的，共有39名役男涉逃兵。中時新聞網 ・ 1 天前
白沙屯媽祖遶境、幫派公祭2專案維安趕場 新北海山220警疲奔命
白沙屯媽祖粉紅超跑三媽到土城、中和、板橋等地祈安賜福贊境，遶境今天進入第三天，來到板橋新海、新埔區域，沿路萬人空巷，因老舊街道狹窄，加上遶境封路，不少居民因通行受阻引發抱怨，警方事先規劃警力交通疏導；無獨有偶，「中庄幫」精神領袖張忠信「空信」今天下午在新北市殯儀館公祭，警方預期幫派動員到場，規劃警力自由時報 ・ 1 天前
男大生3度親吻稱「在玩」 男童嚇哭 家長怒報警
男大生3度親吻稱「在玩」 男童嚇哭 家長怒報警EBC東森新聞 ・ 11 小時前
嗆盧豬瘟疫調「避重就輕」 陳時中：怕有責任
台中爆發非洲豬瘟疫情，但市府卻在關鍵時刻擅闖案場清消，事後雖澄清，因動保處人員誤解指令，將祭出嚴格處分，不過農業部長陳駿季再開嗆，表示指揮官就是盧市長，不該簡略為誤會，要求提出完整報告。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
普發一萬正確打開方式 00981A+009811雙引擎帶你財富起飛
普發一萬元來了！民眾除了摩拳擦掌準備迎接雙11購物節大血拼，也可以善用這筆資金開始投資理財，打造長期財富的基礎。統一投信表示，可將這筆全民紅包視為理財啟動資金，同時投資主動式ETF台股統一台股增長主動式ETF(00981A) 及統一美國50 ETF(009811)一次布局台美市場。這種台美雙引擎、主被動雙打的策略，讓投資人既能參與台美兩地的成長機會，也能增加投資組合的穩定性。太報 ・ 59 分鐘前
【普發現金】1萬別亂花 這三檔混搭幫你小錢生大錢！
錢錢要發下來了，普發1萬元11/5起開放登記，最快11/12入帳，各大電商趁勢搶推雙11購物優惠，國泰投信提醒，與其消費在民生娛樂，其實更建議善用這筆資金作為投資起手式，尤其全球景氣穩步復甦、股市可望延續這波漲勢，台股今年表現亮眼，想跟上市場節奏，可考慮股價相對親民的市值型ETF「國泰台灣領袖50(00922)」；或另一檔風靡日本市場的科技型ETF「國泰台灣科技龍頭(原名:國泰台灣5G+)(00881)」；以及超過百萬人都擁有的國泰永續高股息(00878)、三檔零股搭配兼具進攻與防守。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
謝侑芯亡黃明志案後12天「裝沒事」…親揭她「奪命關鍵」
「護理系女神」謝侑芯（31歲）日前驚傳在馬來西亞猝逝，如今又突爆出歌手黃明志不僅在場，且房間內還被搜出藍色藥丸和毒品，謝侑芯之死也被認為與之有關。然而，對於謝侑芯死訊曝光後過了12天，黃明志卻始終沒發聲，讓外界非常不滿，認為其刻意隱瞞；對此，黃明志發文公開否認所有指控，除了讓民眾靜待調查外，也曝光女方「奪命關鍵」內幕。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
追謝侑芯之死！爆黃明志有15年女友 謝薇安痛批：渣中之王非你莫屬
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，初步尿檢對4種毒品呈陽性反應。謝侑芯的閨密、「最強奶媽」謝薇安曾和黃明志聯繫卻未獲回應，痛斥「裝死完全不回應，根本心裡有鬼」，深夜再發IG限動，爆料黃明志有15年女友，根本就是「渣中之王」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
錫安教會金明日牧師之女呼籲中國當局釋放父親
錫安教會創始人金明日等數位牧師和教會成員於10月初遭拘留。金明日的女兒對父親的健康表示憂心，並呼籲釋放父親。德國之聲 ・ 11 小時前
坤達超後悔閃兵！一下飛機堅決返台 吳宗憲曝當下狀況「不滿還被上銬」
Energy成員坤達日前涉嫌閃兵，當天緊急自節目《綜藝玩很大》的加拿大溫哥華外景工作返台應訊，並承認年輕犯錯，最後以50萬元交保。綜藝天王吳宗憲昨（2）日開直播談及此事，相當心疼，曝光坤達當下接獲通知的過程「很有誠意！」表示坤達目前會暫時休息，強調「會想盡辦法讓他留下來」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／何豪傑和雙兒體型懸殊 妻和家馨被質疑DNA
藝人何豪傑與太太和家馨近日首度帶著兩個兒子一同亮相，為成長飲品拍攝廣告形象照。因為大兒子身高188公分、小兒子雖才國三也已185公分，一家人站在一起氣勢驚人。相較之下，身高不到180公分的何豪傑，瞬間成了家中最嬌小的一位，讓和家馨笑說：「連雜貨店老闆都問，這真的是何豪傑的小孩嗎？」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
黃明志爆在謝侑芯猝逝現場 5年前就認識 合作畫面曝光
黃明志爆在謝侑芯猝逝現場 5年前就認識 合作畫面曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前