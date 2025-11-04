身上搜到9搖頭丸！ 黃明志被逮警局照曝光

歌手黃明志被指涉入台灣女網紅謝侑芯的命案，並在事件中被警方逮捕，警方在他身上搜出九顆搖頭丸。 黃明志聲稱他與謝侑芯在酒店討論影片拍攝專案，並強調後來謝侑芯在浴室昏迷，黃明志試圖進行CPR救援未果。

黃明志（圖／翻攝中國報）

謝侑芯被發現身亡，警方初步調查顯示她身上無外傷，目前遺體已送往吉隆坡中央醫院進行解剖，警方將從「猝死」角度進行追查。 黃明志在被逮捕後不認罪，並已繳交8000令吉（約新台幣58700元）的保釋金。傳出他的初步尿檢對安非他命、甲基安非他命、THC呈現陽性反應，目前面臨擁有及濫用毒品的兩項罪名。

從黃明志身上搜到毒品（圖／翻攝中國報）

雖然現場沒有強制侵犯的痕跡，但警方確認黃明志與謝侑芯共度一晚，黃明志的說詞與警方調查結果有所出入，警方仍在進一步釐清真相。

