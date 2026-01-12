身上的浪漫香氣是時間 SW19全新首爾系列封存城市記憶

SW19首爾系列（左）6am清晨香氛、（右）Midnight午夜香氛。各100ml∕NT$7,980（PLAISIR提供）

是一種浪漫吧？來自韓國的小眾品牌SW19，以創辦人住過的溫布頓郵遞區號命名，並以時間作為核心軸線，透過溫布頓公園在不同時間給人的感受和情緒，作為調香靈感。全新的首爾系列以清早六點的韓屋木香、以及午夜首爾夜生活的濃甜香氣，增添迷人的深度。

品牌創立近四年的時間，以細膩而具故事性的香氛語言，深受韓國時尚圈與年輕族群的喜愛，因而被譽為「最具敘事感的小眾香氛品牌」。品牌創辦人以個人生活為起點，透過窗外景致與城市每個時段的微妙變化，將當下的城市印象、光影氛圍與氣味記錄下來，轉化為香氛。

SW 8am淡香精以雪滴花與沉香描繪倫敦清晨時分。50 ml∕NT$2,880。（PLAISIR提供）

這樣的時間香氣理念，強調的是香味隨著一天流轉的層次變化，當品牌創辦人回到家鄉首爾，以6am清晨香氛與Midnight午夜香氛為軸，將熟悉而迷人的城市封存在香氣中。

枕香與空間噴霧。各NT$1,080。（PLAISIR提供）

除了首爾系列外，SW19也提供完整的時間香氛系列以及護手霜、探索體驗組、空間噴霧、洗沐系列、髮香、枕香等產品支線，讓香氣標記日常生活的每一刻，帶來微小而深刻的愉悅感受。全品項現已進駐選品店初衣食午。

