身上長紅疹以為是蟲咬，竟是水痘上身！醫籲做 1 事可提高預防效果

8 歲的小慈幾天前去南部玩，回來後發現四肢和身上出現許多紅疹，爸爸懷疑是在鄉間的時候被蚊蟲叮咬，但持續兩、三天了都沒有退，因此帶來就診。自訴除了紅疹，這幾天有點流鼻水，但沒有發燒、咳嗽或頭痛等症狀。

理學檢查體溫正常，喉嚨略為紅腫，臉上、軀幹及四肢出現許多紅色丘疹及少許透明小水疱，診斷是水痘感染。因曾接種過 1 劑水痘疫苗，所以症狀輕微，給予藥物治療，5 天後回診追蹤時大部分病灶均已結痂。

書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，臨床上，常見許多人以為長了一點一點的紅疹是蟲咬或過敏，卻沒想過可能是水痘感染。水痘的症狀會從頭皮、臉、軀幹開始出現皮疹，然後向四肢蔓延，接著逐漸變成水疱。

廣告 廣告

他進一步說明，教科書上稱此階段的水疱看起來像「玫瑰花瓣上的露珠」，再來水疱會乾掉結痂，其他伴隨症狀可能有發燒、倦怠及頭痛。要注意水痘的傳染力極強，可藉由接觸、飛沫及空氣傳播，潛伏期大約 2 週。

台灣自 2004 年開始針對滿 1 歲的幼兒全面施打 1 劑水痘疫苗，根據統計，兒童施打 1 劑水痘疫苗的保護力大約 86%，所以即使接種過疫苗，少數人還是會得到水痘。建議自費接種第 2 劑水痘疫苗，保護力則可提高到 98%。

蘇軏強調，打過水痘疫苗的兒童若得到水痘，其症狀通常很輕微，較少發燒，身上也只有少數的皮疹與水疱，此外併發症發生機率也較低。因此，打過水痘疫苗卻又得水痘者無須太過恐慌，適當的休息與症狀治療即可。

要特別注意，成人感染水痘症狀常比孩童嚴重，偶爾會出現肺炎、腦炎、繼發性感染等嚴重併發症，因此倘發現有感染水痘的可能，應積極治療。同時會建議未曾接種疫苗且沒得過水痘者，可就診評估是否要接種疫苗。

蘇軏提醒，水痘病毒的傳染力很強，在出紅疹前 5 天至所有病灶結痂為止都有傳染力，所以即使症狀不嚴重也應該加強清潔，盡量在家裡休息不要出入公共場所，以免傳染給更多的人。

文 / 黃慧玫、圖 / 楊紹楚