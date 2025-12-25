身份證拿出來！名字中「1字」 超商咖啡免費喝

名字中「1字」超商咖啡免費喝。（示意圖／翻攝自pexels）





迎接耶誕、新年與跨年檔期，各大超商與量販通路同步推出咖啡、飲品與零食優惠，從姓名對字免費咖啡，到買一送一、買二送三，搶攻年末聚會與補給商機。

7-ELEVEN｜姓名對字免費咖啡、周年慶登場

7-ELEVEN 旗下精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」迎來不可思議咖啡館7周年，即日起至2026年1月6日，在全台21家設有不可思議咖啡館的門市推出「千杯咖啡請你喝」活動。消費者只要出示身分證，姓名中含有「不」、「可」、「思」、「議」任一字，即可兌換中杯冠軍美式1杯，每店限量50杯，送完為止。

同時周年慶也推出全新「雨林認證精品咖啡豆－哥倫比亞玫瑰卡門」，主打高海拔產區風味，並同步在 OPENPOINT 行動隨時取推出「耶誕新年禮物趴」，多款咖啡、茶飲與風味熱飲祭出12杯66折至7折不等優惠，活動至12月31日止。

全家｜康康5提前開跑 買一送一

全家因應12月25日放假，將「康康5」優惠提前至12月25日至12月28日連續4天開跑，多款飲料、冰品與零食同商品「買1送1」。咖啡與酷繽沙系列也加入優惠，另有部分酒精飲品推出任選買2送1，商品依門市庫存為準。

萊爾富｜限時殺優惠 泡麵、飲料齊促銷

萊爾富即日起至12月28日推出「限時殺」活動，多款泡麵、零食與飲料提供「買1送1」、「買2送1」優惠，並同步涵蓋酒類與民生用品，鎖定年底聚會與補貨需求。

OKmart｜阿華田聯名熱飲、好咖日加碼

OKmart即日起至2026年1月7日推出年末優惠，OKCAFE 攜手阿華田推出冬季限定熱飲，「任2杯99元」。12月26日再加碼「好咖日」，大杯莊園美式或拿鐵同品項「買2送2」。此外，多款乳飲、咖啡與機能飲料同步推出特價與買一送一優惠，活動至1月1日止。

美廉社｜APP隨買隨取 飲品買2送3

美廉社鎖定耶誕與跨年檔期，在APP推出「耶誕跨年慶」隨買隨取優惠，即日起至2026年1月1日，多款人氣飲品主打「買2送3」，並搭配零食、糖果「買2送1」，讓消費者可先購買、分次兌換，提升年末採買彈性。

