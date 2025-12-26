身份證拿出來！姓名中「1字」免費爽喝超商咖啡 「買一送一」優惠出爐

生活中心／施郁韻報導

全台21家設有「不可思議咖啡館」的門市，姓名對中「1字」可免費兌換一杯咖啡。（圖／7-ELEVEN）

跨年夜即將到來，2025年即將過去了，各大超商推出咖啡、飲品等好康優惠，7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館慶祝7週年，只要在全台這21家門市，出示身分證，姓名對中「1字」可免費兌換一杯咖啡。

為了慶祝7週年，7-ELEVEN品牌「!+? CAFE RESERVE」推出慶生活動，即日起至明年1月6日，在全台21家設有「不可思議咖啡館」的門市推出「千杯咖啡請你喝」活動，若姓名中含有「不」、「可」、「思」、「議」任一字，出示身分證，即可兌換一杯中杯冠軍美式，每店限量50杯，送完為止。

此外，品牌也推出全新「雨林認證精品咖啡豆－哥倫比亞玫瑰卡門」，主打高海拔產區風味，並同步在OPENPOINT行動隨時取推出「耶誕新年禮物趴」，咖啡、茶飲祭出12杯66折至7折優惠，即日起至12月31日止。

7-ELEVEN滿222元送20元購物金。（圖／7-ELEVEN）

7-ELEVEN推出優惠活動，明年1月1日至1月6日，全店商品（菸、受託代銷、i預購、精品預購除外），滿222元送20元購物金，單筆限贈5張，購物金可於明年1月12日前於下一筆消費滿222元折抵20元（單筆限使用5張）。

全家連續4天活動，同品項「買一送一」。（圖／翻攝自全家超商臉書）

全家公布「康康5陪你過聖誕」活動，只要12月25日至12月28日連續4天到店家，農心辛拉麵袋麵、牧場直送4.0牛奶雪糕、FamiCollection天然水2.2Ｌ、Gery厚醬起司蘇打餅、Fami!ce Fami奶昔、黑炫咖啡酷繽沙或黑炫牛奶酷繽沙，全部都同品項「買一送一」。

另有部分酒精飲品推出任選買2送1，商品依門市庫存為準。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

