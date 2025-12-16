身價千萬富商「用性愛麻痺自己」出軌越南妹 合拍裸照變鐵證！正宮求償

記者羅欣怡／新竹報導

年收300萬元、身價上千萬的新竹董姓人夫，婚內愛上越南籍女子。（示意圖／freepik）

年收300萬元、身價上千萬的新竹董姓人夫，婚內愛上越南籍女子，還合拍性愛裸照，甚至砸錢讓小三搭乘商務艙出國，反觀結縭24年的妻子卻從未享有同等待遇，被抓包出軌，還辯稱「用性愛麻痹自己」。張姓妻子憤而提告侵害配偶權，要求2人連帶賠償80萬元，新竹地院審理後判決張女勝訴。

判決指出，董男與張女於民國90年結婚，去年離婚。張女主張，婚姻存續期間，董男與越南籍陳女發展不倫戀，雙方在LINE中頻繁傳送曖昧情話，互訴愛意，甚至在發生性行為時拍攝裸照留存，已嚴重侵害其配偶權。更讓她難以接受的是，董男從未替她負擔出國機票，卻全額支付陳女商務艙費用，情感與金錢雙重背叛，令她心碎不已。

廣告 廣告

對此，董男辯稱，24年婚姻曾幸福美滿，自己長年扛起家計、照顧子女與家務，並陪伴患有ADHD的孩子成長，卻未獲妻子尊重，反遭言語貶低，造成心理創傷，後更罹患憂鬱症、需藥物治療，與妻半年以上無性生活，婚姻早已名存實亡。

董男表示，自認識陳女後，以性愛麻痺自己，告知已婚身份後也未遭拋棄，讓他重拾生活勇氣，並於離婚後第3天火速與陳女結婚。他原願一次性給付80萬元和解，但張女堅持訴訟，讓他決定不再退讓。

法官審酌，董男與陳女合拍裸照等事證明確，侵害配偶權成立，且董男年收300萬元、名下財產上千萬，最終判2人須連帶賠償張女80萬元，全案仍可上訴。

更多三立新聞網報導

二審貪污逆轉！高虹安還卡「誣告案」恐服勞動役 能選2026？律師給答案

高虹安二審貪污逆轉！竹市府「復職公文」已送出 邱臣遠：期待回歸

高虹安貪污二審逆轉無罪！林志潔「不意外」還有1官司：復職仍分身乏術

男童大路口等紅燈...暖警「守候伴行」感動40萬網：讓這份溫暖傳遞下去

