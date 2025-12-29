身價最貴億麥當勞叔叔！「他」現身聯發科狂鏟薯條 驚呆眾人

財經中心／王文承報導

許多科技公司為了讓員工能夠激發創意、提升工作效率，常在公司內提供多元餐飲選擇，讓員工補充體力、保持活力。科技巨頭聯發科今（29）日迎來麥當勞正式進駐新竹總部員工餐廳，執行長蔡力行也親自出席開幕活動，更化身為「身價最高的麥當勞叔叔」親自鏟薯條，瞬間讓現場員工嗨翻天。

一名網友在社群平台《Threads》發文分享，直呼「聯發科的麥當勞今天開幕，有一名親切的員工怎麼看起來有點熟悉？」並笑稱「聯發科真的從上到下都在鏟薯條」，同時附上兩張蔡力行拿著薯條的照片。

從畫面中可見，蔡力行站在麥當勞櫃檯後方，身穿圍裙、戴著帽子，手裡拿著一份薯條，神情輕鬆、笑容自然，整體畫面不僅可愛，還意外地毫無違和感。

令人難以想像的是，這位在第一線忙進忙出的「麥當勞叔叔」，其實是身價以億元計的企業領袖。根據《今周刊》過去報導，早在2017年，蔡力行的身價便已突破75億元。這樣親力親為、自然親近的模樣，也讓人感受到他與員工之間良好的互動，展現出企業領導人親和的一面。

蔡力行站在麥當勞櫃檯後方，身穿圍裙、戴著帽子，手裡拿著一份薯條，神情輕鬆、笑容自然，整體畫面不僅可愛，還意外地毫無違和感。（圖／聯發科提供）

貼文曝光後，迅速吸引超過43萬人瀏覽，網友熱烈討論，紛紛留言調侃，「這包薯條很貴，員工時薪比我年薪高」、「大老闆親自裝薯條」、「嚇薯我了！發哥股價要加油啊」、「老闆體驗基層工作，親力親為真的很棒」、「請問去聯發科的麥當勞上班，薪水可以比照這位店員嗎」、「這薯條的時薪一定很驚人」。

對此，聯發科表示，此次攜手麥當勞進駐新竹總部員工餐廳，不僅能拓展員工餐飲選擇的多樣性，也展現公司持續優化員工體驗的承諾。

聯發科進一步指出，從先進技術研發到優質餐飲福利，聯發科技始終堅持國際級高標準，致力打造讓人才「有感」的幸福職場，成為同仁創新突破的堅實後盾。

