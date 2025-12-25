身價狂跌無起色！日媒爆福原愛遭石川佳純取代 代言費驚人差距曝光

記者陳宣如／綜合報導

日本前桌球代表福原愛2021年捲入婚內不倫風波，被爆婚內出軌已婚的「橫濱男」，最終導致她與台灣前桌球國手江宏傑結束近5年的婚姻，優質公眾形象一夕崩盤。近日福原愛親口證實，已與當年不倫對象「橫濱男」完成登記結婚，並懷上第三胎。最新日媒報導直指，在一連串私人爭議之後，福原愛在日本的商業地位不僅「身價大跌」，更早已被同為日本前桌球代表的石川佳純全面取代。

福原愛再婚，懷上第三胎。（圖／翻攝自日本《女性SEVEN》）

福原愛的婚姻風波始於2021年，身為人妻的她，被媒體披露與已婚男子發生「婚內雙不倫」，事件曝光後引發日本社會高度關注，也被視為她與江宏傑結束婚姻的關鍵導火線。福原愛近日在專訪中表示，自己與現任丈夫的交往是在2024年3月與江宏傑完成相關和解後才正式開始，並強調選擇公開再婚與懷孕消息，是為了「不想再被誤解」。

廣告 廣告

福原愛強調選擇公開再婚與懷孕消息，是為了「不想再被誤解」。（圖／翻攝自福原愛、江宏傑官方粉專）

然而，這番說法並未獲得日本網友買單。針對福原愛的再婚與懷孕消息，網路上質疑聲浪不斷，不少人指出現任丈夫正是2021年不倫事件中的關鍵人物，再婚時間點又緊貼前段婚姻告終時間，引發「道德上難以接受」、「未充分考慮家人感受」等批評，相關祝福留言寥寥可數，輿論氛圍仍以質疑為主。

根據日媒《日刊ゲンダイDIGITAL》進一步分析，福原愛過去憑藉「天才少女」形象累積超高人氣，但歷經婚內不倫等私人風波後，她在日本的專業球評、品牌代言與活動邀約明顯縮水，商業身價狂跌，相關位置也陸續由同樣出身日本國家隊的石川佳純接手。

報導指出，石川佳純近年活躍於體育主播、品牌大使及各類活動，曝光度與市場評價穩定，其單支廣告酬勞起價約500萬日圓（約新台幣100萬元）；反觀福原愛，廣告酬勞僅剩約100萬日圓（約新台幣20萬元），雙方落差明顯，成為日媒與網路熱議焦點。

日媒指出，福原愛在日本的商業地位早已被同為日本前桌球代表的石川佳純（圖）全面取代。（圖／翻攝自IG @kasumi.ishikawa_official）

面對在日本市場發展受限，福原愛近年將事業重心轉向中國，積極以中文經營「小紅書」與「微博」，分享美食、美容內容，並嘗試短片拍攝與直播帶貨。日媒指出，她在中國仍保有一定知名度，但實際商業成效有限，例如今年1月的一場直播雖吸引約140萬人次觀看，最終銷售額僅約49萬日圓（約新台幣10萬元）。此外，隨著新家庭成形，福原愛是否還能為事業投入足夠心力，以及未來能否在中日兩地市場重新站穩腳步，仍被外界持續檢視。

更多三立新聞網報導

福原愛堅持「離婚後才交往」！不認婚內出軌橫濱男 日媒列時間線打臉了

福原愛帶球再婚橫濱男！友人曝跟前任江宏傑跨國婚姻「吃很多苦」

福原愛懷孕再婚橫濱男！堅稱「無婚內出軌」前妻公開不倫情書狠打臉

福原愛扶正橫濱男！宣布二婚懷孕 江宏傑回應了

