身價10億變負債人生！前進航空創辦人挪用公司貸款 賠掉前岳母雲仙樂園還涉侵占

歌仔戲國寶級花旦王金櫻（右），曾為替女婿（左）作保借錢，賠掉雲仙樂園股份。翻攝自王金櫻臉書

身價曾高達10億的前進航空創辦人楊健福，為了打造私人專機航線，花費大筆資金買入4架班機卻欠下一屁股債，還因為和旺旺集團的債務糾紛，賠掉前岳母王金櫻的雲仙樂園，檢調發現，這筆提存金是楊健福擅用公司名義貸款而來，台北地檢署24日依侵占罪起訴。

楊健福為填補前進航空的資金缺口到處借款，2015年旺旺食品提告，楊健福前岳母王金母、國寶級歌仔戲名伶王金櫻用雲仙樂園股份做擔保，借款1.6億元，並由楊健福做連帶保證人。

孰料還款期限到期後，楊健福拿出士林地方法院提存單要清償，旺旺食品不買單，法院最後判王金櫻必須把雲仙樂園3分之1的股份給旺旺集團當作還款。

但那張法院提存單引發檢調懷疑，楊健福欠款無數，甚至淪落到必須和錢莊借錢，還有大批債主等著他還錢，為何能拿出現金做鉅額提存？

經調查發現，原來楊健福不斷用前進公司名義向外貸款，其中一筆錢卻用做私人用途，因此以侵占罪起訴楊健福。



