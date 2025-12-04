身價44億八年級生發徵婚啟事！立志超越股神巴菲特 「唯一擇偶條件」曝

中國一名身價44億八年級生發徵婚啟事，自稱立志超越「股神」巴菲特，他也列出唯一的擇偶條件「另一半必須是戀愛腦」。圖／翻攝自微博&pixabay

中國一名身家高達10億人民幣（折合台幣約為44億元）的90後男子，近日在社群平台上以「投資人真心徵婚」為題公開徵婚，坦言自己雖在投資領域小有成就，卻從未談過戀愛，自認「戀愛腦」又渴望一段穩定關係，並立志要超越「股神」巴菲特。他更列出「唯一擇偶條件」，希望能找到價值觀契合、願意攜手共度一生的伴侶，引發網友熱論。

90後游資大佬公開徵婚 立志超越巴菲特

90後游資大佬劉鑫在文中自我介紹表示，他是一名職業投資人，「身高185公分，長相端正，目前較胖，但是肯定不醜，學生和留學時期身材勻稱，還是有一定美觀度」，他也強調「目前減肥中，1年內達到理想體重」。現為名列超過10家上市公司的前10大股東，旗下持股包括大金重工、國晟科技等多家企業，更豪言「立志超越巴菲特」，要成為中國乃至全球最卓越的投資家。

唯一擇偶條件曝光 希望另一伴同為「戀愛腦」

他也提出唯一的擇偶條件，由於自身為「戀愛腦」，希望另一半也是「戀愛腦」。他認為，一個人這輩子最重要的選擇和唯一能改變命運的機會，就是「選擇伴侶」，希望找到同樣價值觀的另一伴。

徵婚後訊息湧入 劉鑫：周末才有空看私訊

劉鑫指出，發出徵婚啟事後，申請加他微信好友的人很多，每天都有幾百個，多到讓他無法即時處理。他坦言，自己平時工作繁忙，只有周末可能騰出時間查看訊息，還請大家見諒。

劉鑫屬於新生代「游資」代表人物，在資本市場活躍度頗高。圖／翻攝自微博

自述性格內向 長期專注投資研究致單身

談及個人生活，劉鑫直言自己性格偏「宅」，社交活動不多，加上投資工作需要長時間研究政策方向、技術趨勢、產業走向與公司基本面，使得他常年投入於市場分析中，因而保持單身。他透露，目前確實遇到幾位可進一步認識的對象，但尚未做出最終決定。

新生代游資代表 持股市值破10億

據了解，劉鑫屬於新生代「游資」代表人物，在資本市場活躍度頗高。以12月3日收盤價計算，他持有的大金重工（002487.SZ）、中電馬達（603988.SH）、大元泵業（603757.SH）等公司股票總市值約10.08億元人民幣，顯示其在市場中的強大實力。

中國網友熱烈討論

徵婚啟事曝光，網友紛紛在微博熱議，「戀愛腦不可能和投資人同時存在」、「有這麼多錢還惦記得結婚啊」、「好跩喔！」、「要男的嗎？」、「說自己戀愛腦的往往不是」、「劉鑫是真牛B，好多牛股他都是大股東，確實牛！」、「一邊徵婚一邊又不通過別人的好友請求，裝什麼？女生要小心這種別被做局了」、「不會真有女的以為能撈到什麼吧！立戀愛腦人設，說自己戀愛腦的男人100%出問題，一個人真的戀愛腦是會自卑的，會不好意思說，而且真正的戀愛腦大概率自己也不知道，又怎會從他的嘴巴裡說出來？一開始就說自己是戀愛腦的人，很大可能非常精於算計，只是想立深情人設罷了」。

徵婚啟事曝光，網友紛紛在微博熱烈討論。圖／翻攝自微博



