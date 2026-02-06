身價8億人瑞娶女看護掀家庭革命！4兒子控騙婚軟禁、侵占3千多萬孝親費

台北市1名身價約8億元的102歲王姓人瑞，今年1月與照顧他長達27年的68歲賴姓看護登記結婚，引發家庭革命。（示意圖／翻攝自pexels）

台北市1名身價約8億元的102歲王姓人瑞，今年1月與照顧他長達27年的68歲賴姓看護登記結婚，引發家庭革命。王姓人瑞的子女質疑這段婚姻另有目的，認為賴女覬覦父親名下多筆不動產與龐大資產，甚至指控她限制父親行動與對外接觸，形同軟禁。3日下午，雙方更在醫院門口爆發衝突，上演「搶人大戰」，引起外界高度關注。對此，王姓人瑞的4兒子受訪直言：「看護搖身一變成女主人，嚇死人了。」

據《ETtoday新聞雲》報導，王姓人瑞共育有10名子女，其中2人已過世，其餘子女年齡約落在60至70歲之間。1月8日，子女們前往探視父親時，卻意外得知父親已在1月5日與賴姓看護完成結婚登記。子女指出，父親過去擔任土地代書，名下擁有多筆不動產，資產估計約8億元，因此懷疑賴女以婚姻為手段，意圖奪取財產。

子孫進一步指控，賴女平日限制父親與家人見面，阻斷親屬往來，形同軟禁。3日下午3時許，王姓人瑞的3名兒子、3名媳婦與4名孫子女得知賴女陪同父親外出就醫，便趁機在醫院門口將人帶走，雙方因此發生激烈衝突。4兒子憤怒表示，賴女在1月5日「拐我爸爸去結婚」，讓長年看護變成女主人，令他難以置信。他說自己今年72歲，「我認識我老爸72年了，我都不能去看我老爸」，語氣中充滿震驚與不滿。

4兒子也提到，2週前農曆12月初七、即國曆1月25日是父親生日，兒孫原本打算替父親慶生並接回團聚，卻遭賴女拒絕開門，無法見面。他認為父親遭到挾持，憤而前往派出所報警並提告強制罪，直指賴女對父親「形同拘禁」，並質疑她為了錢財才與父親結婚，甚至聲稱「她已經拿了很多我爸爸的房子還有錢。」

此外，4兒子還指控賴女連父親存放3千多萬元現金的金庫也企圖侵占，而該筆現金是子孫每月固定給父親的孝親費。由於王姓人瑞目前無法正常表達，只能簡單回應「嗯、好、不好」，幾乎沒有思考與判斷能力，且已有醫師診斷證明，家屬已委請律師提告，並在律師建議下聲請監護權，希望避免賴女左右父親的財務與生活。

4兒子透露，王家往年除夕圍爐皆由子孫輪流主辦，去年由2哥負責，今年原定輪到弟弟承辦，且依往例會提前圍爐，避免接近除夕餐廳難訂。如今成功將父親接回，家屬心情相當高興，父親也認得他，只是因年事已高身體老化，表情較為僵硬，他表示可以理解。目前整起事件已交由律師處理，後續發展仍有待釐清。

