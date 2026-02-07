身價8億人瑞娶看護...鄰居揭2人日常相處：她近期怪怪的

102歲人瑞與68歲看護登記結婚，遭家屬質疑騙走資產，爆發街頭搶人戰。圖／鏡新聞

日前北市身價8億元的102歲王姓老翁與照顧17年的68歲賴姓看護登記結婚，王翁家人質疑，賴女覬覦其身家，並騙走2億元資產，雙方遂於馬偕醫院前爆發搶人大戰，目前王翁家人已委任律師正式提告，並聲請對父親的監護宣告；至於王翁平時精神狀態為何，鄰居也透露賴女近期異常行為。

過去曾有一段婚姻，並育有2名子女的賴姓女看護，於2009年開始照顧王翁，至今17年突然於1月5日登記結婚，不過王翁子女並不知情，查後才發現王翁已將2億元資產轉移，子女們想了解事情來龍去脈，質疑王翁在喪失獨立思辨能力下做出決定，卻被賴女拒之門外，因此趁王翁回診時埋伏，上演搶人大戰。

廣告 廣告

對此，鄰居回憶，經常見2人進出醫院，不過王翁精神狀況時好時壞，有時可以正常問答，有時卻無法聽懂對話，甚至出現恍惚呆滯神情；至於賴女，近期疑似壓力沉重，在社區中似乎試圖找人聊天紓壓，未料新聞傳開，竟已秘婚。

然而若王翁精神狀態不穩如何完成結婚登記？中山戶政事務所人員則解釋，行政機關僅能進行形式審查，而登記當下與當事人簡單對話，若確認對方能應答且表達結婚意願，文件齊全即須依法受理，並無權力因年齡差距，或疑似失智而否決婚姻。

目前王翁子女已將其強行接回照顧，並主張父親無行為能力，將透過法律途徑訴請婚姻無效並追討資產；法院也將參考醫療鑑定及鄰居等證人說法釐清。



回到原文

更多鏡報報導

親戚小孩紅包發到幾歲較合適？大票人點1時段

不只快煮壺謎樣用途！日飯店盤點房客4大NG行為：拿走這物恐觸法

藥品也要大掃除！注意這5類需回收、藥水勿倒馬桶 處理方式一次看

微波爐加熱會致癌嗎？營養師曝3大NG用法...這「2件事」更重要