身價8億人瑞秘婚看護！子孫醫院攔截爆衝突 律師顏紘頤提1關鍵：搶得到人不一定搶得到心

身價8億的王姓老翁日前在賴姓看護陪同下前往馬偕醫院看診，因家屬懷疑老翁和賴女秘婚是遭詐騙，前往醫院搶人試圖將老翁推走引爆衝突。（翻攝畫面）

台北馬偕醫院日前傳出102歲王姓老翁遭家屬搶人的衝突事件，據了解，王姓老翁身價約8億元，與68歲賴姓看護秘密結婚後，賴女名下多出7棟房產和約千萬元現金，引發老翁子孫不滿，懷疑老翁是在意識不清下做到決定，因此當天到醫院試圖將老翁帶走，引爆衝突。律師顏紘頤昨（5日）分析表示，根據處理家事案件的經驗，如果百歲人瑞真的意識不清，子孫應該早已辦理「監護宣告」。他認為，也有可能是老翁感謝看護長期照顧，因此子孫就算搶到人，可能也不一定搶得到老翁的心，還要額外吃上官司。

在馬偕醫院門口的衝突經過為何？

這起衝突發生在3日下午，68歲的賴姓看護陪同102歲的王姓老翁前往馬偕醫院就診，老翁家屬在醫院門口搶人，推著老翁離開，場面一陣混亂，賴女則當場跪地大喊「警察！救人喔！」

據了解，王姓老翁過去為土地代書，名下擁有多筆北市房產，身價約8億元。老翁子孫指控，賴女沒有通知家屬，就帶著王姓老翁完成結婚登記，婚姻並不是出於老翁本人自願。

家屬指控老翁遭騙婚 看護提告３罪

王家人提到，直到上個月5日才驚覺老翁已秘密結婚，而賴女照護老翁17年，結婚後名下竟突然多出7棟房子及約千萬元現金，懷疑她另有所圖，甚至還阻止家屬探視，簡直是「騙婚、覬覦財產」。

不過，賴女已對王姓老翁親屬10人提出傷害、強制及妨害名譽告訴，並申請保護令，要求其子孫不得靠近50公尺內。

若老翁意識不清 律師：家屬早辦理「監護宣告」

律師顏紘頤昨日深夜在臉書發文分析指出，如果人瑞真的意識不清，戶政事務所不可能讓他們登記的，「依我辦理家事案件的經驗，一位身價8億的百歲人瑞，如果真的意識不清，他的子孫應該早就幫他辦理監護宣告了。」

也許有另一種可能 「為了感謝看護照顧」

顏紘頤提到，雖然家屬指控老翁是遭結婚詐騙，但或許還有另一種可能，也就是百歲人瑞為了感謝看護照顧，「陸續將財產過戶給看護外，也以結婚的方式讓看護直接變成法定繼承人取得繼承權」，在實務上就發生過好幾件類似的案例。

「雖然搶到了人瑞的人，但不見得能夠搶到人瑞的心。」顏紘頤認為，老翁的子孫可能面臨現在這樣的情況，甚至還要額外吃上官司，是否值得就看家屬自己的價值判斷了。

