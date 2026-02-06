身價8億人瑞秘婚68歲看護 律師：官司結局恐出乎預期

102歲人瑞與照顧多年的68歲看護登記結婚，引爆家人與看護發生「搶人大戰」。（示意圖／Pixabay）





台北市一名身價約8億元、102歲的王姓人瑞，與照顧他長達27年的68歲賴姓女看護低調登記結婚，卻未告知子女，直到家屬探視遭阻才驚覺父親已「秘婚」。事件曝光後，子女與看護間爆發衝突，甚至在醫院門口上演搶人大戰，引發社會關注。

百歲婚姻疑雲

據了解，家屬指控，賴姓看護長期限制子女探視父親，疑似將人瑞與外界隔離，報警也難以介入。雙方衝突在王翁回診時爆發，10名子孫試圖將父親帶回家，看護在阻攔過程中受傷，事後對家屬提出傷害、強制及妨害名譽等告訴，並申請保護令。此外，家屬也質疑，看護婚後名下突然多出多筆房產與現金，懷疑婚姻背後動機不單純，怒批是騙婚奪產。

律師揭結婚合法關鍵

對此，律師王至德在臉書發文表示，現行法律並未規定結婚需經子女同意，也不需事前通知家屬，個人財產如何處分，原則上屬於當事人自主權。爭議焦點，並非年齡差距或家屬觀感，而是人瑞在登記結婚當下，是否具備清楚的判斷與意思能力。

王至德指出，若子女早年已察覺父親出現失智徵象，卻未及時聲請「監護宣告」或「輔助宣告」，將使後續主張婚姻無效的難度大幅提高。

配偶身分恐合法分遺產

王至德進一步推測，若案件進入司法程序，法官極可能傳喚戶政人員作證。只要戶政人員具結證稱，當時人瑞能正常應答、神智清楚，即便看護無法主張婚後剩餘財產分配，仍可能依法以「配偶」身分，與子女共同分配遺產。



他直言，社會大眾或許直覺認為此案疑點重重，但法院依法論法，最終結果很可能與多數人想像不同，真正的真相，恐怕只有當事人自己最清楚。

