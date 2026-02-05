身價8億人瑞突娶68歲看護！律師甩2疑點：有良心嗎？

社會中心／張予柔報導



台北市近日出一起引發社會關注的事件，一名高齡102歲的人瑞，竟在今年年初悄悄與長期照顧他的68歲看護完成結婚登記，直到子女前往探視時，遭父親擋在門外，才驚覺事態不對。隨後，家屬趁看護帶父親前往馬偕醫院回診時，在醫院門口上演「搶人」戲碼，整起事件曝光後，掀起輿論譁然。對此，律師李怡貞表示「戶政人員看到年齡差距四十歲，都不用問一下就直接幫他們登記嗎？」。





律師李怡貞質疑百歲人瑞與看護結婚登記過程有多項疑點，直指戶政人員與證人「有良心嗎？」。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

律師李怡貞在臉書發文點出事件中的多項疑點，直言關鍵人物恐不只一人。她質疑，協助這對年齡差距懸殊的新人辦理結婚登記的戶政人員，「看到這麼奇怪的組合，年齡差距四十歲，都不用問一下就直接幫他們登記嗎？」她也提到，結婚依法需要兩名證人，質疑相關人士是否真正了解當事人的狀況，甚至直批「這兩位證人有良心嗎」。

李怡貞指出，現在家屬要做的，就是盡快啟動各項法律程序，避免財產持續外流，「八億已經掉一半到外人口袋了」。（圖／民視新聞）

李怡貞進一步指出，「還好人瑞有搶到，被弄死就根本來不及了」，她形容，現在家屬要做的，就是與時間賽跑，盡快啟動各項法律程序，避免財產持續外流，更語帶沉重表示，「八億已經掉一半到外人口袋了啦」。事件曝光後，網路上也出現不同聲音，有人質疑子女是否只是為了龐大遺產才突然「關心」父親。對此，李怡貞反擊，若子孫沒有及時出面，「現在早就被叫黑長車白布條來躺著載走了」。同時，她也點破一個常被忽略的法律現實，強調「100歲的人要離婚才真的比較沒問題，活到老還要結婚超級有問題」。

百歲人瑞王姓老先生與看護結婚，名下8億不動產成焦點。（圖／民視新聞）

據《三立》報導，這名百歲人瑞王姓老先生，早年從事土地代書工作，名下房產與土地市值約8億元。賴姓女子擔任其看護期間，王老先生已陸續將部分房產和土地移轉給對方，今年年初更直接完成結婚登記，讓子女完全措手不及。目前相關法律程序仍在進行中，事件後續發展，也持續受到外界關注。







