身價8億人瑞突結婚！子孫搶人「推輪椅狂奔」68歲看護告3罪

生活中心／綜合報導

台北市一名102歲王姓老翁與長年照料他的68歲賴姓女看護登記結婚，引發家族衝突，甚至在醫院爆發拉扯事件。家屬懷疑賴女趁老翁精神狀況欠佳時辦理婚姻登記，企圖取得高達約8億元的財產；賴女則反駁，強調結婚是老翁自主決定。事件發生後，子孫已將王姓老翁接回安置，而賴女則對家屬提告傷害、強制及妨害名譽，並申請保護令。





102歲人瑞「擁8億不動產」突結婚！子孫搶人「推輪椅狂奔」68歲看護告3罪

台北市街頭日前上演一場「搶人大戰」，主因在於一名102歲的王姓人瑞，被家屬發現與68歲的看護結婚，讓子女當場氣炸，趁老翁就醫檢查時，將輪椅連人一起「光速推走」。（圖／民視新聞）

廣告 廣告









王姓老翁共有10名子女，其中2人已過世。今年1月8日，子女前往新生北路住處探視時，才從父親口中得知兩人已於1月5日完成結婚登記，家屬對此難以接受，認為老翁並未充分理解情況便完成登記，因而對賴女提出強制告訴。本月3日下午，賴女陪同老翁到馬偕醫院就診時，王翁的3名兒子、媳婦及4名孫輩在院外守候，雙方爆發肢體衝突。過程中賴女遭拉扯受傷，老翁則被家屬帶離現場，最後由家人接回，目前暫與長子或次子同住。

102歲人瑞「擁8億不動產」突結婚！子孫搶人「推輪椅狂奔」68歲看護告3罪

王姓老翁子女表示，自從兩人結婚後，賴女限制父親與外界接觸，即使前往探視也遭拒絕，報警後仍未能見到人。（圖／民視新聞）





賴女指控自己遭推倒受傷，且老翁被強行帶走，對其子女提出刑事告訴，同時聲請保護令，要求對方不得在50公尺內接近她。另一方面，王姓老翁子女表示，自從兩人結婚後，賴女限制父親與外界接觸，即使前往探視也遭拒絕，報警後仍未能見到人。由於老翁過去擔任土地代書，在台北市持有多筆不動產，估計資產達8億元，家屬憂心賴女結婚動機涉及財產利益，因此質疑此為「誘導婚姻」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：102歲人瑞「擁8億不動產」突結婚！子孫搶人「推輪椅狂奔」68歲看護告3罪

更多民視新聞報導

百歲翁閃婚30年看護掀「8億爭奪戰」 律師曝：判決恐出乎意料

不是漂亮、年輕！律師曝女性離婚「最重要底氣」：隨時能轉身離開

吳佩慈憶大S罕提「婚姻不快樂」！曝兩人生前1約定 認了感情被唱衰

