身價8億人瑞與看護結婚 律師：子女若有做1事 婚姻恐無效

台北市102歲王先生與69歲賴姓女看護登記結婚，家屬認為整裝事情刻意隱埋，且憂心身價8億元王先生的財產不保，日前在醫院門口上演搶人大戰。事件驚動警方介入，律師王至德表示，如果事件最後鬧上法院，判決結果可能會跟很多人想的不一樣。

王至德在臉書「法老王-王至德律師」發文分享個人看法，表示法律也沒規定結婚要子女同意，也沒規定要通知子女，而且自己的財產要給誰，自然是自己可以決定，也不用子女的同意。只是整件事怎麼看怎麼可疑，網路上一堆人在罵看護也不是無風起浪。

王至德說，如果子女常去看父親，多半會察覺到父親可能開始失智，在這個時候去聲請監護宣告或輔助宣告的話，就不怕被用各種方式移轉財產，或是可以拿來證明人瑞已經失智，婚姻很可能因而無效，可惜，本事件沒有人幫人瑞聲請監護宣告或輔助宣告。

王至德大膽的猜測，這事件如果進法院的話，法官很可能會傳戶政人員去作證，如果戶政人員能具結後說登記時人瑞神智清楚的話，看護雖然分不到婚後剩餘財產分配，因為錢大多是人瑞婚前就有的，但她具備「配偶」身分，依法可以與子女平分遺產，這才是這樁婚姻背後的金錢核心。

他認為雖然我們都覺得事情不單純，但是法官依法論法，判決結果可能會跟我們想的不一樣，不過真相如何，說真的，只有當事人知道了。

警方於3日接獲民眾報案於醫院前面有糾紛，到場了解，為家庭監護權發生拉扯，102歲人瑞王先生在年初突然和照顧自己10多年的69歲賴姓看護登記結婚，不過，王先生的子女完全不知情，因去探望父親被拒於門外，才得知父親登記結婚，家屬也懷疑看護覬覦父親的財產，發生搶人衝突，賴女因此受傷，事後決定提告傷害、強制以及妨害名譽。

