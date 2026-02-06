身價8億人瑞與看護閃婚 家屬上演搶人大戰！律師：子女若有做1事就不用怕

102歲人瑞與68歲看護結婚，家屬趁回診時上演搶人大戰。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 台北市一名高齡102歲的王姓老翁，年初與68歲女看護登記結婚，子女得知後前往探望父親遭看護拒絕，家屬質疑看護是覬覦上億資產騙婚，趁王姓老翁回診時上演「搶人大戰」。律師王至德指出，如果子女常探望，多半會察覺到父親可能開始失智，聲請監護宣告或輔助宣告就不怕被移轉財產。

王至德在臉書發文指出，如果子女常去看父親，察覺到可能開始失智，在這個時候去聲請監護宣告或輔助宣告的話，就不怕被移轉財產，或是可以拿來證明人瑞已經失智，婚姻很可能因而無效，「可惜，本事件沒有人幫人瑞聲請監護宣告或輔助宣告。」

廣告 廣告

同時王至德推測，若鬧上法庭，法官可能會傳喚戶政人員去作證，如果戶政人員能具結後說登記時人瑞神智清楚，看護雖然分不到婚後剩餘財產分配，但仍可以「配偶」身分與人瑞子女平分遺產，「這才是這樁婚姻背後的金錢核心」。

王至德表示，雖然大眾都覺得事情不單純，但是法官依法論法，「判決結果可能會跟我們想的不一樣」，不過真相如何，說真的，只有當事人知道了。王至德更感嘆，人瑞在已高齡102歲的時候跟女看護結婚，如果是真愛，兩人差距34歲的戀情也是很感人，如果人瑞名下無財產的話，肯定是一段佳話，很可能也沒人在意這個婚姻是不是人瑞自己想結的。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台中毒蟲被抓竟全程錄影PO網！拍筆錄電腦無人制止 網轟：太誇張

板橋男街頭揮斧與友人嬉戲！路人嚇壞報警 社維法送辦