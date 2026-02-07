身價8億人瑞閃婚看護 結婚證人「藏玄機」！律師曝官司結局

102歲人瑞王先生的家屬，在醫院門口將人瑞連人帶輪椅帶走。民視授權



台北市102歲人瑞王先生被家屬發現閃婚68歲賴姓看護，本月3日在醫院門口上演搶人大戰，家屬主張王先生的婚姻無效，看護則反告傷害等罪。如今，這樁婚姻戶政登記時的證人身分曝光，《民視》新聞報導，一位是看護賴女的兒子，另一位則疑是賴女的朋友。

對此，律師李怡貞在臉書「女人大律師李怡貞」表示，結婚證人有兩位，一位是看護的兒子，第二位是看護的朋友，兩個證人都是預先在擋結婚無效的這條路以及撤銷婚姻的路。因為這兩個證人到庭具結，絕對是會做出有利看護的證稱。一定是說有確認有親眼見聞阿公要結婚。

李怡貞指出，法律上沒有限制結婚證人的資格，成年即可。唯一能走的只有離婚，漫漫長路的離婚訴訟，三級三審，打到一半阿公做仙也很自然。遺孀當然有繼承權，遺產當然有得分。李怡貞的結論是「賺錢的方式都寫在刑法，賺大錢的方式寫在親屬法」。

台北市一家醫院門口3日上演「搶人大戰」，被搶的目標是身價8億的102歲人瑞王先生。王先生的家屬指控，王先生在家屬不知情的情況下，與69歲賴姓看護登記結婚，質疑賴姓看護是覬覦王先生的財產。而賴姓看護過程中受傷，對王先生家屬提告傷害、強制及妨害名譽罪，且聲請保護令。

