身價8億人瑞閃婚 證婚人身分曝光：其中1人是看護兒子

102歲人瑞王先生的家屬，在醫院門口將人瑞連人帶輪椅帶走。民視授權



台北市一家醫院門口3日上演「搶人大戰」，身價8億的102歲人瑞王先生家屬質疑，賴姓看護（69歲）突然與王先生登記結婚，是覬覦王先生財產，且拒絕家屬探視，王先生形容遭軟禁。如今，這樁婚姻戶政登記時的證人身分曝光，《民視》新聞報導，王老先生的家屬表示，兩位證婚人一位是看護賴女的兒子，另一位則疑是賴女的朋友。網友直呼不意外。

據了解，王先生過去從事土地代書，名下擁有多筆土地和房產、價值約有7或8億元。賴女照顧王先生多年，「她（看護）已經拿了很多我爸爸的房子，還有錢！」王先生的四兒子質疑看護是貪圖父親的錢財才結婚，甚至連父親房內裝有3千多萬現金的金庫也想侵吞。

對此，律師李怡貞指出，戶政人員看到這麼奇怪的組合，年齡差距40歲，都不用問一下就直接幫他們登記嗎？結婚登記需要兩位證人，這兩位證人有良心嗎？「超可惡！」這些子孫快點進行各種法律程序，現在是在跟老天爺搶時間，8億已經掉一半到外人口袋了啦！

中山警分局3日接獲民眾報案，指稱醫院前面有糾紛，警方到場了解，為家庭監護權發生拉扯。調查發現，102歲人瑞王先生日前突然與69歲看護結婚，但子女全被蒙在鼓裡；子女因探視老翁遭拒，才趁王先生就醫時突然殺出，直接推走輪椅搶人。

