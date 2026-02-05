身價8億百歲人瑞娶看護！子女搶人引熱議 律師點名2疑點：有良心嗎？

百歲人瑞與看護結婚，子女於醫院上演搶人大戰。 圖：新頭殼資料照（示意圖）

[Newtalk新聞] 台北一名102歲的王老先生年初與68歲賴姓女看護登記結婚，家屬控訴，賴女不僅限制王男與子女接觸，甚至疑似將其軟禁，報警也無法介入，3日下午趁賴女帶王老先生外出就醫，10名子女、孫輩在醫院門口「搶人」，相關事件引發議論。律師李怡貞點出戶政人員與證人缺失。

李怡貞今日在臉書發文，看到「價值8億的失智人瑞」新聞忍不住想問，戶政人員面對如此高齡、又與對方相差40歲的結婚組合，「都不用問一下就直接幫他們登記嗎？」更點出結婚登記需有兩名證人，「這兩位證人有沒有基本良心？」

同時李怡貞呼籲王老先生的家屬，「這些子孫快點進行各種法律程序，現在是在跟老天爺搶時間，八億已經掉一半到外人口袋了啦！」並痛批看護行徑超可惡。

貼文引起網友贊同，「富翁老到快成仙突然要結婚，明眼人都知道葫蘆裡賣什麼藥，公家機關有義務通報家屬」、「不管如何，不要再發生5億高中生悲劇就好」、「5億高中生不是因為證人隨便找的關係所以結婚登記無效嗎？這個之後如果要打官司認定應該也會差不多」。

百歲人瑞王老先生，早年從事土地代書，名下的房產和土地價值約8億，賴女士自2009年擔任看護，王老先生已陸續給看護及其2名子女共7間房屋、7筆土地，市值約2億元，今年初王老先生與賴姓看護登記結婚，家屬懷疑女方恐趁其神智不清時拐騙至戶政事務所登記，並打算轉移財產，因此在3日下午於醫院上演搶人大戰。

