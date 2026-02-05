身價8億百歲人瑞與看護閃婚！律師揭疑點：這2人還有良心嗎？

一名身價8億的102歲人瑞老翁，近日和68歲看護，老翁近日就醫時，子女突然強推輪椅就跑，看護在旁尖叫，讓現場民眾都愣住。不過子女事後透露，照顧老翁的看護私自帶老翁去結婚，且不讓他跟子女見面，只好出此下策。對此，律師李怡貞指出，百歲的人要離婚才真的比較沒問題，活到老還要結婚超有問題。

據了解，這名老翁過去從事土地代書的工作，名下有多筆土地和房產，身家相當雄厚，這次和看護結婚，家屬稱，他們全都不知情，想要探望也沒辦法，對方堅稱是行使配偶權，當下也只能先行報警，隨後上演搶人大戰。

對此，李怡貞在臉書發文質疑，「戶政人員看到這麼奇怪的組合，年齡差距四十歲，都不用問一下就直接幫他們登記嗎？且結婚登記需要兩位證人，這兩位證人有良心嗎？」。

她提到，還好家屬有把老翁搶回來，不然出什麼事就來不及了，並喊話，家屬現在應該快點進行各種法律程序，現在可說是在跟老天爺搶時間，「八億已經掉一半到外人口袋了啦！」此外，李怡貞還表示，「子孫不把阿公搶走，現在早就被叫黑長車白布條來躺著載走了，100歲的人要離婚才真的比較沒問題，活到老還要結婚超級有問題的！這是常識」。

不過戶政事務所人員有回應，登記結婚時，老先生還能回答問題，因此才會讓兩人登記。看護後續則對家屬提出強制罪與傷害罪告訴，但這段婚姻有無效力，以及財產權的分配，還有待司法審判結果出爐。

