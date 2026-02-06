身價8億百歲人瑞閃婚看護！證婚人「驚人身分」曝 2億資產已轉移

社會中心／綜合報導

102歲王姓人瑞與看護登記結婚，如今證婚人身分也曝光，讓外界質疑婚姻恐有逆轉空間。（圖／翻攝畫面）

北市一名102歲王姓人瑞，與照顧自己17年的68歲賴姓女看護登記結婚，家屬質疑賴女利用王男精神狀況不佳狀況辦理結婚登記，好取得王男名下高達8億的財產。賴女3日帶王姓人瑞到馬偕醫院就診，3個兒子帶著媳婦、孫子女共10人直接在醫院門口搶人。 如今王姓人瑞登記結婚時證婚人身分也曝光，讓外界質疑婚姻恐有逆轉空間。

賴姓女看戶帶王姓人瑞到馬偕醫院就診，3個兒子帶著媳婦、孫子女共10人直接在醫院門口搶人。（圖／翻攝畫面）

根據《民視新聞》報導，家屬表示經過調查後，當天2名證婚人一位是賴姓看護的兒子，而另一初步了解應該是賴姓看護的朋友。至於看護則因懷有身孕，經歷搶人事件後急忙打安胎針穩定情況，也將對人瑞家屬提出傷害罪與強制罪告訴。

廣告 廣告

家屬則稱，賴女自2009年起開始照顧父親，期間父親陸續將名下7間房屋及7筆土地等財產移轉給賴女及其兩名子女，資產價值約有2億元。

台北市1名102歲王姓人瑞，今年1月5日與68歲賴姓女看護登記結婚，3天後子女探視時得知此事，遂對賴女提出強制告訴。3日下午，賴女帶王男到馬偕醫院就診，3個兒子帶著媳婦、孫子女共10人直接在醫院門口搶人。王男子女憂心賴女結婚動機是為了父親名下價值8億元的資產，認為父親是在慫恿下未經深思熟慮就答應結婚，且賴女婚後還阻斷父親與外界聯繫、登門探視也被拒絕，目前已租屋安置父親，之後將循法律途徑釐清婚姻關係。



更多三立新聞網報導

HBL「活春宮」15秒影片瘋傳！男女球迷激情全被拍 網批：沒錢開房？

出大事！河北彩伽無預警宣布「又改名了」 達人讚：AV人生的第三章

李雅英捐兒福29萬遭郁方轟！ 她嗆老藝人「人家錢怎花關妳什麼事」

《豆腐媽媽》演員墜樓命危！黃家駒昔錄綜藝「高台墜地」 昏迷6天後死亡

