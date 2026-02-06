身價8億百歲人瑞閃婚！子孫搶人爆推擠 越籍看護懷有身孕急安胎

社會中心／林昀萱報導

102歲人瑞突閃婚娶看護，子女衝醫院搶人。

102歲王姓老翁與照顧自己多年的68歲賴姓女看護登記結婚，引爆家屬在醫院上演搶人大戰！家屬質疑賴女利用王男精神狀況不佳狀況辦理結婚登記，好取得王男名下高達8億的財產，趁著王男外出就醫將他帶離安置，雙方爆發推擠，事後賴姓看護以及新聘請的越南籍看護都提出傷害、強制和妨害名譽告訴，其中越南籍看護因懷孕還緊急打針安胎。

還原此事件，台北市1名102歲王姓人瑞，今年1月5日與68歲賴姓女看護登記結婚，3天後子女探視時得知此事，遂對賴女提出強制告訴。3日下午，賴女帶王男到馬偕醫院就診，3個兒子帶著媳婦、孫子女共10人直接在醫院門口搶人，造成賴女受傷送醫，事後賴女也反告王男子女並聲請保護令。當時推著王男、新聘僱的41歲越南籍阮姓看護也在雙方推擠過程中受波及、身體擦傷，因懷孕事後還緊急到醫院施打安胎針，並對家屬提出傷害告訴。

雙方推擠過程新聘請的越南籍看護受波及，懷有身孕的她緊急施打安胎針並提出告訴。

據了解，王姓人瑞自1991年起健康狀況不若以往，家屬決定為他聘請女看護，賴女便入住新生北路住家，開始照顧老翁生活起居。因賴女的2個兒子前往大陸經商，兩人多年來過著相依為命的生活。原本賴女不忮不求，直到2個兒子返回台灣後，赫然發現母親仍在照顧對方，遂建議母親爭取自己應有的名分，賴女才向王男提起此事，並獲得對方的同意；今年1月5日，兩人前往戶政事務所登記結婚，由於王男面對戶政人員詢問時對答如流，所以他與賴女得以結為合法夫妻。

但王男子女憂心賴女結婚動機是為了父親名下價值8億元的資產，認為父親是在慫恿下未經深思熟慮就答應結婚，且賴女婚後還阻斷父親與外界聯繫、登門探視也被拒絕，目前已租屋安置父親，之後將循法律途徑釐清婚姻關係。

