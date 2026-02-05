身價8億百歲人瑞「被結婚」！家屬衝醫院帶父親離開爆衝突 看護提告申保護令

台北馬偕醫院日前爆發一場驚人衝突，一名高齡102歲的王姓人瑞與照顧他17年的68歲賴姓看護秘密完婚，引發王家子女強烈不滿。事件於3日下午在醫院外演變成激烈拉扯，賴女跪地呼救，場面一度失控，引起路過民眾連連驚呼。

102歲人瑞與64歲看護結婚，爆出搶人大戰。（圖／中天新聞）

事後，賴姓看護已向法院申請保護令，要求王翁子女不得靠近她50公尺內，同時對10名王家親屬提出傷害、強制及妨害名譽告訴。賴女表示，衝突過程中她的眼部受傷，因此採取法律行動保護自己。

據悉，王姓人瑞曾是土地代書，名下擁有多筆台北市房產，身價高達約8億元。王家子女指控，賴女未經家屬同意，私自帶著王翁前往戶政機關辦理結婚登記，直到今年1月5日他們才驚覺父親已秘密結婚。更令家屬憤怒的是，賴女結婚後名下突然多出7棟房子及約千萬元現金，家人懷疑她另有所圖。

「她不只騙婚，還覬覦父親的財產！」王翁家屬憤怒表示，賴女甚至阻止他們探視父親，即使報警也無法介入。家人直指父親遭賴女刻意隔離親屬，疑似為掌控龐大財產。

衝突當天，賴女陪同王翁至醫院就診時，王翁子女趁機在醫院門口拉扯、推著老翁欲帶離現場。賴女當場跪地大喊：「警察！救人喔！」並哭喊求助；而王翁家屬則堅稱：「我們是家人」，拒絕警方介入，執意帶走父親。

對於家屬的指控，賴女強烈反駁，強調與王翁的婚姻完全出於其本人自願。戶政事務所人員也證實，王翁辦理結婚登記時臨櫃應答正常，意識狀態符合登記規定，因此婚姻手續依法受理。

警方表示，衝突發生後已將雙方帶回派出所釐清相關情況，並協助辦理法律訴訟及保護令申請。這起百歲人瑞與看護結婚事件曝光後，在社會上引發熱烈討論，關於老人財產保護與婚姻自主權的爭議持續發酵。

