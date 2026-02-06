身價8億百歲阿公閃婚看護！4兒子控她「盯上千萬金庫」父僅能回3句話

社會中心／綜合報導

台北市一名身價約8億元、102歲的王姓男子，今年1月與照護長達27年的68歲賴姓看護辦理結婚登記，引發家屬強烈反彈，子女認為這段婚姻背後恐另有目的，並指控賴女阻止父親與家人往來，甚至限制行動，雙方日前在醫院外爆發衝突事件，成為外界關注焦點。對此，王男四子受訪時直言，長期看護突然成為「女主人」，讓全家難以接受。

探視時驚覺父親已完成登記 家屬質疑涉財產因素

今年102歲的王男育有10名子女，其中2人已辭世，其餘年齡約介於60至70歲。子女1月8日前往住處探望父親時，才得知他已於1月5日與看護登記結婚。家屬指出，王男過去從事土地代書工作，名下持有多筆房產，資產估達8億元，因而懷疑賴女結婚動機與財產相關，質疑涉及「騙婚」。

。3日下午約3時，3名兒子、3名媳婦與4名孫輩趁賴女陪同王男外出就醫時，在醫院門口將人帶離，過程中雙方情緒激動，發生激烈爭執。（圖／民視新聞）









家屬指控遭阻見面 醫院門口爆發帶人衝突

子孫進一步控訴，看護平時刻意限制父親與親人接觸，甚至形同軟禁。3日下午約3時，3名兒子、3名媳婦與4名孫輩趁賴女陪同王男外出就醫時，在醫院門口將人帶離，過程中雙方情緒激動，發生激烈爭執。

四子控被帶去結婚 稱72年父子情卻見不到面

四兒子表示，看護疑似在1月5日帶父親前往登記結婚，從照護者變成女主人，「嚇死人了」，並強調自己72歲，與父親相處超過70年，卻連探視都遭阻撓。他透露，父親農曆12月初七生日當天（國曆1月25日），家人欲團聚慶生，卻被拒於門外，因而報警並提告強制罪，認為父親實際上遭限制自由，結婚恐與金錢利益有關，並指稱對方已取得部分房產與資金。









四兒子還指出，看護疑似意圖取得父親存放逾3千萬元現金的保險箱財物，該筆款項為家人每月提供的孝親費。（圖／民視新聞）









爭議延伸監護權 家屬指父親判斷能力受限

四兒子還指出，看護疑似意圖取得父親存放逾3千萬元現金的保險箱財物，該筆款項為家人每月提供的孝親費。目前家屬已委任律師處理，並依建議聲請監護宣告，避免父親權益受影響。他表示，父親目前言語能力有限，僅能簡單回應「嗯、好、不好」，沒有思想能力，且有醫療診斷證明佐證。

案件交由律師處理

他也提到，如今父親已被接回，家人心情稍感欣慰，並稱父親仍能辨認他，只是因年邁身體退化、表情較僵硬可以理解。至於後續爭議，已交由法律途徑處理中。

















《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

