身價8億百歲阿公閃婚！子孫急搶人 越籍女看護「懷有身孕」真相曝

社會中心／綜合報導

台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，引發子女不滿與爭議。3日當天，王男多名子孫前往馬偕醫院外將人接走另行安置，現場與賴女發生衝突。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽；其中越籍看護當時因懷孕，在推擠中受波及，緊急就醫施打安胎針。





身價8億百歲阿公突閃婚！子孫搶人「推輪椅狂奔」 越籍女看護「懷有身孕」真相曝

子女利用看護帶王姓人瑞就醫空檔，連人帶輪椅直接推走，驚動警方關注。（圖／民視新聞）

王男子女指出，父親是在「未充分理解情況」下，於1月與賴女完成結婚登記，並質疑對方婚後限制父親與家人接觸，甚至疑似將其隔離控制，報警也未能介入。此外，賴女在成為配偶後，另聘41歲越南籍阮姓看護協助照料王男生活起居，3日下午約3時，3名兒子、3名媳婦及4名孫子女共10人趁王男外出就醫時，於醫院門口欲將人帶離，雙方爆發激烈拉扯，警方到場處理。衝突中賴女受傷送醫，之後向王家人提出傷害、強制與妨害名譽告訴，並聲請保護令。阮姓看護也在混亂中遭波及。當時她推著王男準備離開醫院，卻被家屬攔下並拉扯，導致身體擦傷，由於其懷有身孕，隨即就醫處理並接受安胎注射，所幸母子均安，她事後亦對相關家屬提出傷害告訴。

據了解，王男育有10名子女（其中2人已過世）。子女們表示，1月8日前往住處探視時才得知父親早於5日完成結婚登記，全家毫不知情，且婚後幾乎無法再見到父親，登門遭拒，報警亦未能接觸本人。家屬進一步指出，父親曾任土地代書，在台北市持有多筆不動產，資產估計約8億元，擔憂賴女動機與財產有關，後續將循司法途徑釐清婚姻效力及人身自由爭議。目前家屬已租屋安置王男，並不排除日後另覓住所持續照顧。

原文出處：身價8億百歲阿公突閃婚！子孫搶人「推輪椅狂奔」 越籍女看護「懷有身孕」真相曝

