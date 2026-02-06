身價8億百歲阿公閃婚「證婚人神秘身分曝」！看護見警脫口1句
社會中心／綜合報導
台北市一名身價約8億元、102歲的王姓男子，今年1月與照護他長達27年的68歲賴姓女看護辦理結婚登記，引發家屬質疑。親屬認為這段婚姻背後恐有其他目的，並指控賴女阻撓父親與家人往來，甚至限制行動，雙方日前在醫院外爆發爭執，事件受到外界關注。家屬受訪時進一步表示，據了解當時結婚登記的兩名證人，其中一人為賴女之子，另一人則疑似為賴女友人。
家人事後才知情 質疑涉及財產因素
據了解，王男育有10名子女，其中2人已過世，其餘年齡約落在60至70歲間。子女表示，1月8日前往父親住處探視時，才得知他已於1月5日與賴女完成登記。由於王男早年從事土地代書工作，名下持有多筆房產與土地，資產估計約8億元，家屬因此懷疑結婚與財產安排有關，質疑可能涉及「騙婚」。
家屬進一步指控，看護平日刻意阻斷父親與親人往來，情況宛如遭軟禁。（圖／民視新聞）
醫院外爆衝突 配偶身分曝光
家屬進一步指控，看護平日刻意阻斷父親與親人往來，情況宛如遭軟禁。3日下午約3時，3名兒子、3名媳婦及4名孫輩趁賴女陪同王男外出就醫，在醫院門口將人帶離，過程中雙方情緒激動並爆發口角。現場畫面顯示，當子女向警方表示父親疑似被限制行動時，賴女當場脫口表示「我已與他登記結婚，我是他太太」，並出示證件配偶欄證明，眾人才驚覺兩人早已完成登記。
屬透露受訪時透露，兩名證婚人中一人為賴女兒子，另一人疑為其友人。（圖／民視新聞）
結婚證人身分曝光 父親被帶回安置
王男家屬當日成功將父親接回自家安置。外界關心婚姻辦理過程與證人身分，家屬透露受訪時透露，兩名證婚人中一人為賴女兒子，另一人疑為其友人。另外，王男多年累積相當資產，房產與土地市值約8億元。家屬表示，賴女自2009年起照護父親期間，王男陸續將房屋及土地移轉給賴女及其兩名子女，總價值約達2億元，也成為此次爭議焦點之一。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：身價8億百歲阿公閃婚「爆2億資產已轉移」！證婚人神秘身分曝…看護見警脫口1句
