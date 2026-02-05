身價8億！人瑞閃婚看護 律師喊噁心：結婚登記2證人有良心嗎？

台北市102歲人瑞王先生日前突與68歲看護登記結婚。照片是老人示意圖。取自Pexels



本月3日下午15時許，台北市一家醫院門口上演「搶人大戰」，身價8億的102歲人瑞王先生，被兒女及孫子從「看護」手中搶走人，而所謂的「看護」今年68歲，長期照顧王先生的女看護，雙方於日前登記結婚，家屬控訴女看護控拒絕兒女探視王先生，形同軟禁王先生。對此，

律師李怡貞指出，戶政人員看到這麼奇怪的組合，年齡差距40歲，都不用問一下就直接幫他們登記嗎？結婚登記需要兩位證人，這兩位證人有良心嗎？

「超可惡！」李怡貞指出，這些子孫快點進行各種法律程序，現在是在跟老天爺搶時間，八億已經掉一半到外人口袋了啦！她強調「100歲的人要離婚才真的比較沒問題，活到老還要結婚超級有問題的！這是common sense。」

中山警分局3日接獲民眾報案，指稱醫院前面有糾紛，警方到場了解，為家庭監護權發生拉扯，後續將雙方帶返所釐清。調查發現，102歲人瑞王先生日前突然與68歲看護結婚，但子女全被蒙在鼓裡；子女因探視老翁遭拒，才趁王先生就醫時突然殺出，直接推走輪椅搶人。

家屬也懷疑看護覬覦父親的財產，由於家屬看不到父親，才會趁父親看醫師時，上演搶人大戰。據悉，王先生早年從事土地代書，名下擁有約8億的房產和土地。不過，看護也認為自己在搶人過程受傷，聲請保護令。

