身價8億！102歲人瑞娶68歲看護 子女衝醫院搶人…真相大逆轉

【緯來新聞網】許多人為了照顧長輩，會請看護到家裡，不過近日發生一起家庭糾紛。台北一名102歲王姓人瑞與68歲看護結婚，但子女完全不知情，於是趁老翁就醫時出現將人「搶走」，騷動引來警方關切。原來子女懷疑老翁被軟禁，控訴看護覬覦數億房產，引發爭議。

102歲老翁與68歲看護結婚，家屬在醫院上演搶人戲碼。（示意圖／翻攝自pexels）

王姓老翁日前到醫院回診，結束後由賴姓看護推輪椅離開，王家兒女看準時機，上前將看護推開，連人帶輪椅把老翁推走，看護高喊「警察救人」，現場一片混亂。



對此，家屬解釋他們上個月才得知102歲父親與68歲看護登記結婚，而且事前所有人都不知情。家屬返家想探視卻被拒於門外，甚至無法聯繫，懷疑父親被限制行動，也質疑看護覬覦父親的財產，憤而報警提告。



據悉，王姓老翁過去從事土地代書，名下擁有多筆土地和房產，價值約7～8億。家屬控訴，自從看護開始照顧父親後，父親陸續將多筆房產、土地交給看護及看護子女，包括鉅額保單在內，總價值約2億元，懷疑對方連拐帶騙將神智不清的父親帶去登記結婚，並轉移財產。



戶政事務所工作人員表示，王姓老翁在臨櫃時都能夠應答，才會受理登記。目前子女將透過法律途徑尋求幫助，賴姓看護也將提出傷害告訴、聲請保護令，後續有待司法審判。

