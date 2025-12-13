身價8億！50歲「新聞女王」佘詩曼突立遺囑 不婚不生遺產留給3人

佘詩曼憑藉主演港劇《新聞女王2》再創事業巔峰，推估身價有8億！翻攝IG＠charmaine_sheh_

香港女星佘詩曼憑藉主演港劇《新聞女王2》再創事業巔峰，近期受訪時卻意外透露，自己早已提前立下遺囑，並規劃好逾2億港元（約新台幣8億元）的資產分配方式。她坦言近年身邊親近之人離世，讓她深刻感受到人生無常，因此希望辛苦累積的財富能「用在該用的人身上」。

佘詩曼提及，乾爸許紹雄於2025年10月28日病逝，使她備受打擊，也促使她重新檢視人生排序。她直言：「我賺錢不容易，如果有一天我出了事，我不想讓畢生積蓄被浪費、亂花，希望能依照我的意願去運用。」

母親重病後減少工作量 生日願望只求「身體健康」

多年來佘詩曼鮮少談及家人，但受訪中透露母親曾一度重病，因此從疫情後開始減少工作量，並刻意多留在香港，以便陪伴在旁。她也坦言，如今每年生日願望都只有母親身體健康。

她透露，遺產大部分將留給最牽掛的母親與兩位兄弟。根據《香港01》報導，佘詩曼出道28年賺進大筆財富，曾入選富比士中國名人榜，身價粗估8億台幣。

資深港星許紹雄病逝給佘詩曼打擊，動念要擬定遺囑。翻攝微博

看朋友育兒「比拍戲還累」 50歲佘詩曼不婚不生不強求緣分

現年50歲的佘詩曼也談及感情觀，直言自己不再追求婚姻或生育，她笑說，看見身邊朋友育兒「比拍戲還累」，更確信自己不適合承受此類壓力，寧願當個單身貴族，對緣分不強求。

她回憶過去若能回到30歲，「那時的事都很開心，談戀愛、想結婚、想生小孩」，但如今人生進入另一階段，更多是面對生離死別。儘管感慨，佘詩曼仍保持豁達態度，認為生老病死是必經過程，唯有把握時間，做能讓自己或他人受益的事，「幫助別人也好，滿足自己也好」，才是現階段最想堅持的生活方式。



