身價8億102歲人瑞突結婚！10子孫衝醫院搶人 68歲看護告3罪、申請保護令

社會中心／施郁韻報導

102歲人瑞突與68歲看護結婚，家屬在醫院上演搶人大戰。（圖／翻攝畫面）

台北市一名102歲王姓人瑞與照顧他27年的68歲賴姓女看護登記結婚，引爆家屬在醫院上演搶人大戰。家屬質疑賴女利用老翁精神狀況不佳狀況辦理結婚登記，好取得老翁高達8億的財產。賴女則強調老翁是自願的。目前子孫已將王姓人瑞接走後安置，賴女提出傷害、強制以及妨害名譽等告訴，且已申請保護令。

據悉，王姓人瑞育有10名子女，其中2人已經過世；今年1月8日，子女前往新生北路住家探視父親，從父親口中得知，他與賴女在1月5日登記結婚，子女不滿，認為父親是在「不知情」的狀況下登記結婚，對賴女提出強制告訴。

賴女本月3日下午帶著王姓人瑞前往馬偕醫院看診，王翁3對兒子及媳婦，加上4名孫子、孫女守在醫院門口，與賴女爆發肢體衝突，過程中賴女被拉扯受傷，王姓人瑞則被推上車帶離現場，最後家屬成功將王姓人瑞接回家，目前與大兒子或二兒子同住。

賴女不甘被推倒受傷，連王姓人瑞也被搶走，因此對王翁子女提出傷害、強制及妨害名譽等告訴，且申請保護令，要求王姓人瑞的子女不得接近她50公尺。

王姓人瑞子女們提到，賴女與父親結婚後，不讓父親與外界聯繫，就連上門探視都被拒絕，連報警處理也無法見到父親。由於王姓人瑞曾是土地代書，名下擁有北市多筆房產，身價上看8億元，子女們擔心賴女是因覬覦財產才「騙婚」。



