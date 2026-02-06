身價8億102歲人瑞閃婚！家屬怒還原條件 揭68歲看護3度抵押豪宅3500萬

社會中心／施郁韻報導

102歲人瑞突娶68歲看護。（圖／翻攝畫面）

台北市一名102歲王姓人瑞與照顧他27年的68歲賴姓女看護登記結婚，引爆家屬在醫院上演搶人大戰。家屬質疑賴女利用老翁精神狀況不佳狀況辦理結婚登記，好取得老翁高達8億的財產。家屬控訴，護多次拿王姓人瑞房產抵押，金額達3500萬元。

據悉，王姓人瑞育有10名子女，其中2人已經過世；今年1月8日，子女前往新生北路住家探視父親，從父親口中得知，他與賴女在1月5日登記結婚，子女不滿，認為父親是在「不知情」的狀況下登記結婚，對賴女提出強制告訴。

廣告 廣告

王姓人瑞曾任土地代書、名下擁有數筆不動產，身價估計達8億元的，無預警與照顧他長達27年的68歲賴女登記結婚。王家四兒子難掩震驚與憤怒，直言：「我認識我老爸72年了，我今年都72歲，竟然連看爸爸的權利都被剝奪？看護突然變女主人，真的嚇死人了！」

據《民視新聞》報導，王姓人瑞兒子指出，賴女從2009年開始照顧父親，2013年父親曾把陽明山上一戶約60坪的豪宅送給對方，條件必須照顧他到滿100歲，白紙黑字立下契約，否則贈與作廢。

人瑞家人查詢土地資料後發現，賴女早在2021年、父親未滿100歲時，就兩度將該房產辦理抵押。今年1月8日三度拿房抵押，共3500萬元，家人直言貪婪、動機可疑。

更多三立新聞網報導

帥警抓情侶酒駕！對妹子有好感幫逃過罰單 「旅館巧遇」滑進房5hr慘了

改編沒通知家屬？李千娜「沒那麼恐怖」遭轟冷血 《世紀血案》導演起底

11歲女童買包子完「大叫一聲」離世 高大成曝1事：只要3天就有致死可能

知名手搖飲加盟主爆虐狗片流出！柯基遭痛打閃躲 議員出手、網怒灌1星

