身兼多重演藝身分！Lulu坦言遇低潮自爆「不想做了」 出國治癒身心大爆哭

四季線上／陳軒泓 報導

Lulu 黃路梓茵在《列車人生》前進芬蘭展開療癒身心之旅，透過跳冰湖、追極光、拜訪聖誕老人村等特色體驗，重新找回對工作的初心與熱情，Lulu 在節目中大方分享工作低潮的心路歷程，她也坦言出發前心情複雜，半開玩笑說：「我是標準事與願違的人，像以前金鐘獎我太想拿到了，但就是沒有。所以這次告訴自己要放輕鬆，我不是為了極光來的，是為了想體驗人生。」

Lulu前往芬蘭展開療癒身心之旅（圖／公共電視、新傳媒提供）

身兼主持人、歌手、演員的多重身份，Lulu 坦承光是角色轉換就充滿壓力：「在《大熱門》要當憲哥旁邊的調皮鬼，主持典禮時又要控制全場，我沒辦法做到大家的期待，會覺得很傷心。」沒想到這趟放下得失心的旅程，反而讓她在追極光時遇見六次以上的極光大爆發！陪行的極光獵人 Jari 表示這種情況非常少見，根本是天文奇觀。

Lulu幸運爆棚遇見極光大爆發（圖／公共電視、新傳媒提供）

旅程中，Lulu 更挑戰在零下20度的氣溫穿泳裝跳入冰湖，冷到尖叫「腳不是我的！」隨後她體驗芬蘭傳統桑拿文化，在冰火交融中沉澱心靈，意外找回對工作的熱情。她也分享這趟旅程最期待是搭乘北極特快車前往聖誕老人村，見到聖誕老人的那刻，她激動地說：「我明明沒見過這個人，但覺得好熟悉，好像把過去遺落的拼圖一塊塊拼起來了！」

訪問結束她更感動落淚：「這是我人生中最厲害的訪問！今年我遇到很多工作低潮，覺得不想做這工作了，但現在覺得這工作超棒。如果不是因為這工作，我也不會見到聖誕老人。」

Lulu藉由芬蘭之旅找回工作初心（圖／公共電視、新傳媒提供）

