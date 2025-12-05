身兼演員、DJ還是老闆！知名女星涉投資詐欺1.9億遭逮

泰國知名女演員娜娜．瑞貝娜（Rybena Intachai）涉詐遭逮。圖／翻攝Nana Rybena臉書

日前網上盛傳泰國一名以字母「N.」為人所知的名人，拖欠其密友高達4億泰銖，外界紛紛猜測是知名女演員娜娜．瑞貝娜（Rybena Intachai），起初未獲證實，直到3日泰國中央調查局（CIB）宣布涉嫌詐欺逮補娜娜，初估17人受騙、多達1.9億泰銖（約新台幣1.8億元），引起社會譁然。

綜合泰國媒體報導，泰國中央調查局（CIB）3日宣布於曼谷市中心住處逮捕了女演員娜娜．瑞貝娜（Rybena Intachai），指控其涉投資詐騙；娜娜為泰國一名集電視主持人、DJ、演員及賽車手，後來又涉足包括理髮店、童裝品牌、演唱會和活動策劃，相當多才多藝。

廣告 廣告

不過經濟犯罪打擊部門 (ECSD) 指出，其違反了泰國《貸款緊急法令》，調查發現娜娜利用自己的名氣誘使社區鄰居、朋友等，投資月利率4至7%的個人貸款服務，而資金被用於海外餐廳、家族基金、股票投資或以她名字命名的公司。

泰國知名女演員娜娜．瑞貝娜（Rybena Intachai）涉詐遭逮。圖／翻攝自《The Nation》

起初投資者確實收到了回報，為娜娜公司提升信譽，不過到了今年2月，Rybena聲稱她的銀行帳戶「被凍結」，導致投資人無法收到錢，當投資者質問她時，雖然她開出了多張還款支票，這些支票最終都因資金不足而跳票，事件才曝光。

調查人員指出，目前已收集到娜娜偽造文件的證據，包括匯款單據和股票轉讓記錄，利用新投資者的資金向早期參與者支付利息，以維持其詐欺行為；警方也披露，娜娜涉嫌偽造銀行轉帳對帳單和與其美髮沙龍業務相關的股份轉讓虛假文件。

娜娜律師對此表示，她將配合調查，不過她否認任何詐騙企圖，堅稱自己從未想要欺騙任何人；警方回應，目前案情仍在調查，會持續釐清金流。



回到原文

更多鏡報報導

他清潔鐵桶遭炸飛不治！竟是引爆「撒旦之母」：僅200公克就能摧毀客機

她演唱會中未起身擺動 遭饒舌歌手點名「看起來很蠢」！真相曝光引眾怒

28歲正妹出發瑞士結婚！機場遭「禁止出境」 竟是欠稅逾3億公司負責人