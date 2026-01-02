身分喪失須經法定程序 原民免慌

原住民族委員會日前提醒依照一一○年一月廿七日修正前《原住民身分法》第四條第三項規定取得原住民身分之部分族人，在一一五年一月五日前儘速取用或並列原住民族傳統名字或從具原住民身分之父或母之姓，以免喪失原住民身分。但「依戶籍法相關規定，經法定期間及書面通知仍未辦理者，才會喪失原民身分，即便身分喪失仍可重新申請。」

原民會指出，依照戶籍法第四十八條規定，一一五年一月五日起的三十日內仍可申請補辦，逾期仍未辦理，戶政事務所會書面通知在一定期限內辦理。若仍未辦理者才會依法廢止原民身分。