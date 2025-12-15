身分證上的線有藏字！民眾放大驚見「這串英文字」 真實功用曝光

身分證上的線是一串英文字。（圖／報系資料照）

台灣的國民身分證不僅是民眾辦理各類事務的必要證件，也藏有多項防偽設計。近日有網友在社群平台Threads發文，驚訝表示「剛剛發現原來身分證上面的不是直線耶」，並附上照片指出，身分證上看似分隔姓名、生日與地址等欄位的線條，竟然不是普通直線，而是由英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」連續組成的微小字樣。貼文一曝光便引起熱烈回響，短短一天內吸引超過23萬人瀏覽，網友紛紛留言驚呼：「長知識了！」

原PO發文表示，從未仔細觀察身分證設計，直到放大照片才發現分隔線竟是「一串英文字」，讓他直呼震驚。照片顯示，正反面身分欄中的線條由無間隔的「THE REPUBLIC OF CHINA（中華民國）」字樣重複排列，細節精緻。此冷知識一曝光立刻引發網友共鳴，不少人留言表示：「真假，從沒發現過欸」、「雖然知道不是線，但沒想到是字」、「這是什麼冷知識」、「活了21年才知道」。

事實上，根據內政部戶政司官網說明，這項設計並非單純裝飾，而是身分證的重要防偽機制之一。戶政司指出，欄位分隔線確實是由「THE REPUBLIC OF CHINA」微字構成，目的在於協助辨識證件真偽，透過放大檢視是否存在這項特徵，即可作為真偽鑑別依據之一。

除了微字設計外，戶政司也說明，國民身分證使用特殊防偽紙材，不同於一般紙張。當以紫外線燈照射時，不會產生普通紙張所見的螢光反應，這也是實務上驗證證件真偽的另一項標準方式。

