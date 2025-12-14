身分證上「分隔線不是線」！活21年都不知 真實用途曝光

生活中心／朱祖儀報導

如果要辦理事務或驗證身分，都需要用到國民身分證，但你有仔細看過上面的細節嗎？一名網友近日就發現，原來身分證上面的分隔線，竟然不是直線，感到非常震驚。文章曝光吸引23萬人瀏覽，有人驚呼，「活了21年才知道！」

一名網友在Threads上發文表示，「剛剛發現原來身份證上面的不是直線耶」，仔細一看照片，才發現原來用來分隔姓名、出生年月日、發證日期中間的分隔線，並不是單純的直線，而是細小的「THE REPUBLIC OF CHINA」字樣。

眾人紛紛表示，「雖然知道不是線，但沒想到是字」、「謝謝你，我活了21年今天才知道」、「好酷！！！從來沒仔細看過耶」、「謝謝，讓我知道這小知識」、「喔哇！要不是你，我還不知道」、「這是什麼冷知識」、「原來如此，英文的中華民國」、「長知識了！無限循環THEREPUBLICOFCHINA。」

事實上，內政部戶政司官網也指出，身分證欄的分隔線由細微文字「THE REPUBLIC OF CHINA」無間隔字母組成，可用來辨識國民身分證真偽。除了這個方法，也可用紫外燈光照身分證，由於身分證紙張為特殊材質，因此在紫外燈照射下，不會出現一般紙張的螢光反應，微小細節就能分辨真假身分證。

身分證分隔線是「THEREPUBLICOFCHINA」。（圖／翻攝自內政部戶政司官網）

