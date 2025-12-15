身分證分隔線不是直線！ 內政部曝「1細節」辨識真偽

▲ 圖／翻攝內政部戶政司官網

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

近日有民眾驚訝發現，身分證上的分隔線「不是直線」，而是由細微英文字母組成，藉此辨識真偽。貼文一出，讓一票人直呼長知識了。

一名網友在threads貼出身分證，只見欄位的分隔線拉近一看，竟然是一行文字，驚呼「剛剛發現原來身份證上面的不是直線耶⋯」。貼文曝光後，引起討論，「還好我偽造到一半看到你這篇，謝謝」、「雖然知道不是線 但沒想到是字」、「謝謝你 我活了21年今天才知道」、「長知識了」、「我也發現了」、「喔哇要不是你我還不知道」、「這是什麼冷知識」。

事實上，內政部戶政司官網就曾介紹，身分證以紙卡為主體，外層以透明防偽膠膜完全護貝，護貝後尺寸為 85.7mm x 54mm（符合國際標準 ID -1 規格，與信用卡大小相同，紙卡大小：79.7mm x 48mm）；顏色以淺紫、淺咖啡漸層隔色為主，男女不分顏色；照片採掃描列印方式製作。正面設計以台澎金馬浮雕圖案為主，搭配國旗、內政部印信及套色網紋等圖案；背面設計主題為蘭花浮雕圖案。

而身分證從紙卡、印刷及防偽膠膜等方面規劃設計，計有水印、窗式微小字安全線、雷射穿孔圖案、壓凸觸摸圖形、透明視覺變化裝置、折光變色油墨等顯性或隱性防偽設計。其中就提到，身分證背面欄位分格線由細微文字「THE REPUBLIC OF CHINA」無間隔字母組成，須利用放大鏡10倍數以上才能看見的三色微小字。





