身分證分隔線竟不是直線！內政部曝「藏了這些字」，網友驚：活21年才知道

身分證作為國人最重要的身分證明文件，幾乎人人都隨身攜帶，但許多人從未仔細觀察過上面的細節設計。近日一名網友意外發現，身分證上用來分隔各項資料的線條竟然另有玄機，並非一般人以為的直線，而是由特殊文字組成。這項發現讓眾多民眾感到驚訝，還有人直呼「活了21年才知道」，顯見這個隱藏細節確實令人意想不到。

身分證分隔線藏玄機

一名網友在Threads平台發文分享自己的驚人發現，表示在考試期間無意中注意到「原來身分證上面的不是直線」。仔細一看，身分證上用來分隔姓名、出生年月日、發證日期等各項資料的分隔線，實際上並非單純的直線設計，而是由「THE REPUBLIC OF CHINA」這串英文字母無間隔地重複排列而成，形成看似直線的視覺效果。

廣告 廣告

▲分隔線寫著「THE REPUBLIC OF CHINA」。（圖片來源：內政部戶政司）

網友驚呼長知識

這項發現在網路上引發廣大迴響，許多網友表達自己的驚訝之情，「雖然知道不是線，但沒想到是字」「謝謝你，我活了21年今天才知道」「好酷！！！從來沒仔細看過耶」「這是什麼冷知識」「原來如此，英文的中華民國」「長知識了！無限循環THEREPUBLICOFCHINA」「我這輩子終於知道了！謝謝」。

身分證真偽分辨技巧

根據內政部戶政司官網說明，身分證欄位間的分隔線是由細微文字「THE REPUBLIC OF CHINA」無間隔字母組成，這項設計主要用途是作為辨識國民身分證真偽的重要防偽機制。除了這個分隔線設計外，民眾也可透過紫外燈光照射身分證來驗證真假，由於身分證採用特殊材質製作，在紫外燈照射下不會出現一般紙張的螢光反應。此外，大頭照旁的安全線也具備三段金屬層浮嵌於紙面的設計，透過透光觀察，可清楚看到明亮的「TAIWAN」字樣。

▲大頭照旁邊的安全線為「TAIWAN」字樣。（圖片來源：內政部戶政司）

內政部戶政司

網址：https://www.ris.gov.tw/app/portal/189

更多食尚玩家報導

毛巾、浴巾多久洗一次？醫師曝正確清潔法：超過這天數沒洗等同馬桶擦身

５間三麗鷗「新年主題門市」！藏壽司15款達摩、御守扭蛋，聯名餐點送閃卡

吃到飽怎麼吃回本？老饕分享「超強攻略」讓胃口大開，第１道別吃龍蝦、干貝

即將要變天了！這天起雨區擴大「急凍10度以下」，跨年、聖誕節天氣曝光



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章