身分證分隔線藏字 網見一串英文驚 官方曝用途

台灣身分證藏有許多防偽的細節設計，有網友在社群上分享，仔細觀察身分證後，發現背面各欄位的分隔線並非普通直線，而是由微小的英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」循環組成的，不少網友看了驚呼「長知識了！活了21年都不知道」。

一名網友在社群平台Threads上分享，身分證上的分隔線不是直線，從照片中可見，身分證上用來分隔姓名、出生年月日與發證日期的線條，並不是單純的直線，而是由微小的英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」循環組成。

廣告 廣告

貼文超過8千人點讚，引起網友討論，「長知識了！無限循環的THE REPUBLIC OF CHINA」、「我活了21年今天才知道 」、「大家都不知道的冷知識」、「雖然知道不是線，但沒想到是字」、「好酷喔，從來沒仔細看過」、「不要打出來讓大家仿造」、「好神奇的冷知識」。

根據內政部官網資料顯示，身分證以紙卡為主體，使用特殊紙材防偽，在紫外線燈光照射下，不會出現一般紙張會有的螢光反應，身分證背面的欄位分隔線，由細微文字「THE REPUBLIC OF CHINA」無間格重複組成，這些小細節都是為了幫助辨認真偽。

更多中時新聞網報導

銀幕情侶難成 宋柏緯嘆李沐難追

郭碧婷向佐分居婚 「他跟小孩維持感情就好」

金智娟攜小鮮肉唱跳 理想型是黃偉晉