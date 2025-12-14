身分證分隔線「竟不是直線」！官方曝真實用途

生活中心／楊佩怡報導

台灣的國民身分證承載著每位公民的身份證明與重要資訊，民眾想要辦理各項事務都會需要它，但有人認真看過身分證上的小巧思嗎？近日有網友發文表示，他發現身分證上的直線其實不是直線，而是「一串英文字」。貼文曝光後立刻吸引逾23萬網友震驚：「長知識了！」。





有網友發現身分證上的直線不是直線，而是無限循環「THE REPUBLIC OF CHINA（中華民國）」字樣。（示意圖／翻攝畫面）

近日有網友在Threads上發文表示，他剛剛才發現原來身分證上面的不是直線，並PO出一張實拍圖。仔細看，原來正反兩面用來區隔姓名、生日、地址的直線，其實是一串英文字母，重複寫著「THE REPUBLIC OF CHINA（中華民國）」字樣。貼文曝光後，短短1天就吸引23萬人朝聖，不少網友在留言區震驚表示，「好酷！！！從來沒仔細看過耶」、「雖然知道不是線，但沒想到是字」、「這個在鈔票的右下角也有」、「這是什麼冷知識」、「真假沒發現過欸」、「長知識了！無限循環THEREPUBLICOFCHINA」。

內政部戶政司指出，這個英文細節是為了辨識證件真偽。（示意圖／翻攝畫面）

事實上，內政部戶政司官網也曾為此解答，戶政司指出身分證上欄位的分隔線並非單純的線條，而是由連續且沒有間隔的微小字母「THE REPUBLIC OF CHINA」所構成，檢查這個細節是辨識證件真偽的關鍵依據。另外，由於國民身分證採用了特殊紙張材質，當用紫外燈光照射時，它不會像普通紙張一樣產生螢光反應；因此，也可以透過觀察身分證在紫外光下的反應，判斷身分證的真假。

原文出處：身分證分隔線「竟不是直線」！網放大見「一串英文」驚呆了…官方曝真實用途

