▲身分證對中2026免門票！半山夢工廠推1月快閃優惠。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】日前台東跨年晚會出現「那魯ONE、那魯TWO、那魯THREE、那魯7-11」的諧音哏，引發網友熱烈討論與跟風留言，不到一天即突破百萬瀏覽人次。搭上這波「數字熱潮」，南投觀光業者順勢推出新年限定優惠，邀請民眾用身分證號碼迎接2026。

位於南投、全台規模最大的室內觀光工廠「樹德半山夢工廠」宣布推出「身分證對中2026免門票」1月限定快閃活動。即日起至1月底止，不分平假日，民眾只要身分證字號中對中「2026」其中任兩個數字，即可享免門票入場，立刻省下原價280元門票費用。

近期寒流一波接一波，民眾外出意願降低。半山夢工廠主打全室內設施，不受天候影響，無論颳風下雨、寒冷或炎熱天氣皆適合造訪，被譽為「全氣候旅遊勝地」。業者表示，希望透過新年快閃優惠，鼓勵民眾走出戶外、輕鬆出遊。

除免門票外，活動期間再加碼推出「1月壽星限定福利」，凡1月出生的遊客，可免費體驗「抱石攀岩」活動乙次（價值350元）。壽星不僅免門票280元，再加上攀岩體驗，等同一次帶走價值630元的新年小紅包。

抱石攀岩被在地年輕人稱為「南投最酷的運動」，近年在國外及台灣各大都會區風靡超過5年，更是2020東京奧運正式競賽項目。半山夢工廠攀岩教練指出，抱石（Bouldering）高度通常不超過4公尺，地面鋪設安全軟墊，僅需穿著攀岩鞋即可體驗，對初學者相當友善。攀爬路線不僅限於向上，也可橫向移動，變化性高，特別適合成長中的兒童與青少年，不僅能鍛鍊體能，也有助於培養自信心與堅毅精神。半山夢工廠為南投唯一設有抱石攀岩場的觀光據點，場內規劃多達35條路線，歡迎「1月長尾巴」的民眾把握免費期間前來挑戰。

值得一提的是，半山夢工廠不僅擁有創下全台高度第一的「上攀」攀岩設施，整體觀光內容更涵蓋多元主題，包括全台唯一的樹德塑膠收納產業展示、灣島文化館、DIY手作體驗、生命巨樹、攀岩與垂降、兒童超跑、AR跳格子遊戲，以及紙箱王環場小火車等，滿足全齡層旅遊需求。園區建築更榮獲15項國際建築設計大獎，是近年熱門的網美打卡點與短影音拍攝場景。