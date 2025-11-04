身分證尾數0或1搶頭香！普發現金明天8時登記 最快11/11入帳

普發現金「登記入帳」明天（5日）上午8時開跑。（示意圖，資料照片）

財政部今天（4日）舉辦記者會，宣布普發現金「登記入帳」明天（5日）上午8時開跑，身分證尾數0或1可以搶頭香登記，連續5天（11月5日至11月9日）採身分證統一編號或居留證統一證號尾數分流，並於11月10日起全面開放登記，款項將於11月11日18時起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳。

財政部今天下午與數位發展部共同召開記者會，財政部次長阮清華表示，普發現金發放方式採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式，有鑑於登記入帳在2023年曾短暫發生網路壅塞，今年特別加大流量，希望不要再發生，呼籲民眾多利用「登記入帳」方式領取，1萬元輕鬆入帳。

普發現金登記入帳分流措施。（翻攝自數發部簡報）

民眾若來不及在11月5日至9日完成登記，11月10日起至明年4月30日，仍有很長一段時間也可以登記入帳。根據數發部分流規劃，11月5日為身分證字號或居留證號尾數0、1；6日為尾數2、3；7日為尾數4、5；8日為尾數6、7；9日為尾數8、9；11月10以後就不限制。

普發現金官網廣宣資訊與客服專線已分別於10/23及10/24上線，民眾可透過網站瞭解「誰能領」、「如何領」、「常見問題」、「最新消息＆法規」、「防詐騙專區」，避免遭詐騙。





