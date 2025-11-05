身分證尾「0、1」今登記普發1萬 其他人嘸驚統一入帳
普發一萬元現金，上午開放第一波登記入帳，身分證字號尾數0和1的民眾，打頭陣可以先登記，最快將從11號晚間6點起陸續入帳，不過採分批統一入帳方式，不會早登記就早拿到，但詐騙集團已經磨刀霍霍，假冒「財政部」名義架設釣魚網站，呼籲民眾留意，以免還沒拿到錢就先被騙。
普發現金1萬元要來了，上午8點鐘開放第一波的登記入帳，只要您的身分證字號尾數，是0跟1的民眾，就是第一波的登記對象。
時間一到，點進10000.gov.tw網站，大致順暢沒塞車，網路登記入帳作業，5日到9日採尾數分流預登記，10日起不分尾數全面開放，最快11/11就會匯進帳戶。
民眾vs.記者：「沒關係，我是第一批，我是第一批，(會急著趕快登記嗎)，會啊，不然會忘記，對啊，登記就刪掉，就會早用，擔心會忘記啊，趕快先登記啊，對啊，也沒差。」
採統一入帳方式，據了解，並不會早登記就早拿到。
三種領錢方式，登記入帳表定11/12開始入帳、ATM領現方式則是11/17開始、郵局領現11/24上路。
民眾：「反正就是統一10號過後，都可以啦，都已經等這麼久了，其實也不用差這個幾天，可能就是10號以後吧，不分尾數撥個空再按一下，或是剛好那一天，尾數到的時候 我有空檔，我就先登記一下這樣子。」
但民眾問題還是一籮筐，就有人提問，如果是直接入帳對象，可以改登記入帳，答案是不行，也有人問，可以幫老公代領嗎，財政部小編還認真回，登記入帳只能輸入本人。
出國被除戶籍，但有身分證，只要在明年4/30前，恢復入籍同樣可領。
不過普發現金才剛上路，財政部已經發現4個偽冒財政部網址的釣魚網站。
財政部強調，網址gov前面一定有「.」，不會冠上其他英文或數字，而且政府不會發簡訊，或電子郵件通知領錢或登錄，更不會要求到ATM或網銀轉帳，千萬別上當。
