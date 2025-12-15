身分證暗藏玄機！ 「分隔線不是線」是「一串英文字」

台北市 / 綜合報導

生活中常常會用到的身分證，不過你有沒有認真看過，上面的設計巧思？有網友分享自己無意間發現，身分證上用來區隔欄目的，其實不是分隔線，而是由一連串「The Republic of China」的英文字母組成，這個冷知識意外引起網友的熱議，而這樣的設計，究竟有什麼樣的功能？一起帶您來了解。

無論是在超商取貨，或者想要領普發現金，生活中的每一處，都可能會用到身分證，記者姚俐安說：「生活中大大小小的事情，都需要用到身分證，不過你知道，關於它的小知識嗎，如果你拿起放大鏡，或者是高解析度的相機，這樣子一看，說不定可以發現一些，小巧思。」

廣告 廣告

肉眼看起來像是分隔線，不過把身分證放大再放大，隱約發現，上面是一串小小的英文字，再仔細看，記者VS.民眾說：「從來沒有發現過，(這麼多年來都不知道)，都不知道，對。」民眾說：「不曉得欸，不曉得，會回去看一下，回去看一下自己是不是正確的。」

民眾感到新奇，其實在網路上，這個話題也引起討論，記者VS.民眾說：「辨別真偽嗎，(對，你怎麼那麼厲害)，常在看證件。」記者VS.民眾說：「就是，分辨是真的身分證，還是假的嗎，(對)，就是跟鈔票一樣，就是防偽的。」

叮咚叮咚答對了，根據內政部在官網上的說明，這些三色的微小字母，是為了讓大家能夠辨識身分證究竟是不是真的，透過放大檢視，防止出現造假的情形，民眾說：「還不錯，覺得(身分證)它有LEVEL UP一點。」民眾這才發現身分證原來這麼精緻。

如果想要用肉眼直接辨別，內政部說明 也可以檢查正面是否有浮雕底紋 以及彩紅格色底紋，背面則可以檢視右下角的流水控管號碼，以及右上方的雷射控管號碼，充滿細節的防偽設計，也意外引起話題。

原始連結







更多華視新聞報導

身分證分隔線不是直線！ 內政部曝「1細節」辨識真偽

GD演唱會有黃牛！嫌偽造身分證供實名制入場

普發現金已逾百萬人登記 6日開放身分證尾數2、3

