身分證暗藏玄機！分隔線竟是「一串英文」 真實用途曝光

日前一名網友發現，身分證上分隔姓名、生日及地址欄位的直線，竟是由英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」所排列而成。貼文曝光後引起網友熱烈討論，短短一天就吸引超過24萬人朝聖，大家紛紛驚呼「真的從來沒發現過！」

原PO在Threads上附上照片並發文表示，「剛剛發現原來身分證上面的不是直線耶⋯」。從照片中可見，身分證正反兩面用來區隔姓名、出生日期與地址的線條，仔細看確實是由「THE REPUBLIC OF CHINA（中華民國）」字母反覆循環構成，肉眼看起來就像普通線條，細節相當精緻。

廣告 廣告

然而，這個「無用的冷知識」曝光後讓許多網友驚呆留言，「謝謝你，我活了21年今天才知道」、「哇，從來沒發現耶！」、「雖然知道不是線，但沒想到是字」、「好酷！從來沒仔細看過」、「長知識了！」、「好神奇」、「活到現在才知道」。另外，也有觀察力敏銳的網友留言，「這個在鈔票的右下角也有」、「鈔票最下面一條線也是喔，以前都拿來測相機的微距功能」。

這項微字設計並非單純裝飾，而是身分證防偽的重要機制之一。（圖／內政部戶政司官網）

對此，內政部戶政司先前曾在官網說明，這項微字設計並非單純裝飾，而是身分證防偽的重要機制之一，微字分隔線可作為辨別真偽的依據，放大查看即可確認證件是否正確。此外，國民身分證採用特殊防偽紙材，當用紫外線照射時，不會像一般紙張出現螢光反應，也是辨別真偽的方法之一。

延伸閱讀

海鯤號海測液壓系統全掛 謝寒冰嗆：下潛測試讓賴清德來

高雄救護車執勤中！小黃不滿被擋「狂按喇叭」逼讓路

雪梨海灘槍擊案16死 賴清德：強烈譴責一切恐怖主義行徑