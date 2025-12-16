身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！

生活中心／綜合報導

國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。

一名網友於13日在社群平台「Threads」上發文分享這個「驚天大秘密」，透露自己在考試期間意外發現，身分證上隔開各欄位的線條，放大檢視後，竟然是一串肉眼難以辨識的英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」無間隔地重複組成。

該貼文曝光後，許多網友紛紛留言表達震驚，「謝謝你，我活了21年今天才知道」、「這細節藏太深了吧」、「可能是為了防偽，但我第一次看真的要瞎了」，有網友幽默推測：「你是不是上廁所忘記帶手機，只帶了身分證所以研究得很透徹。」也有人透露，「鈔票最下面一條線也是喔，以前都拿來測相機的微距功能」。

身分證分隔線是「THEREPUBLICOFCHINA」。（圖／翻攝自內政部戶政司官網）

針對社群上的討論，內政部戶政司官網說明證實，現行國民身分證的各欄位分隔線確實是由細微英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」重複組成。戶政司指出，這項設計並非單純的裝飾，而是身分證重要的「防偽機制」之一。

戶政司提醒民眾，未來在鑑別證件真偽時，可以利用放大鏡或手機放大功能，仔細檢視分隔線是否存在該微小英文字母特徵，這是辨別身分證真偽、提升證件安全性的一項有效依據。

