身分證有7免費吃牛排！米其林飯店迎7週年 7元享吃到飽2客

【記者莊偉祺／台北報導】米其林指南推薦旅宿迎7週年，推出身分證有數字7就可免費吃牛排等優惠，同行同桌最多可送3份！還有加7元就可獲贈吃到飽2客，以及配合普發萬元推4人同行1人免費。

萬豪國際酒店集團旗下的台中萬楓酒店迎來開業7週年，期間將推出住房專案、餐飲優惠系列活動，包含同步響應國立自然科學博物館40週年慶，特別推出「探索台中」住房專案，即日起至2026年2月13日期間預訂住宿，每房加7元就可獲贈科博館展示場雙人門票及隔天吃到飽早餐2客。

還有7週年限定專案「身分證幸運密碼」，自12月1日起至30日期間，凡身分證號碼中含2個以上數字7，於館內楓橋餐廳的午、晚餐時段（半自助式時段除外），可免費獲得1份炙烤菲力牛排。活動採預約制，符合資格者每桌須點選2份餐點即可獲得1份炙烤菲力牛排，4份餐點贈2份，同行同桌最高贈送3份。

飯店房型。台中萬楓提供

同時配合「普發一萬元」政策，加碼推出2大餐飲優惠，12月1日至31日期間，半自助吃到飽享4人同行1人免費，週五至週日中午限定，提供10道精選主餐搭配吃到飽餐檯；自助式早餐時段於每週一至週四期間，凡預訂成功即可享早餐原價65折優惠。

炙烤菲力牛排。台中萬楓提供

期間住宿每房加7元可享吃到飽早餐2客。台中萬楓酒店提供

